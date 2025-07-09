Воздушные силы показали видео уничтожения дрона РФ на Восточном направлении фронта

Россия ночью 9 июля запустила по территории Украины 728 беспилотников Военные показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки окупантов.
Главные тезисы
- Украинские Воздушные силы успешно сбили 728 вражеских дронов на Восточном направлении фронта.
- Большинство ударных беспилотников “Шахед” были уничтожены украинскими защитниками посредством ПВО.
Воздушные силы показали видео уничтожения дрона РФ
Военные Воздушного командования "Восток" продолжают отражать воздушные атаки российских дронов-камикадзе.
В ночь на 9 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили очередные вражеские дроны.
На кадрах видно, как силы ПВО сопровождают цель в воздухе и фиксируют момент уничтожения дрона.
В ночь на 9 июля Россия провела масштабное воздушное нападение на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".
Основным объектом атаки стал Луцк — там вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения.
По данным Воздушных сил, всего враг выпустил 728 дронов и 13 ракет, что стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники. Большинство "Шахедов" были уничтожены ПВО.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-