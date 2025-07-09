Воздушные силы показали видео уничтожения дрона РФ на Восточном направлении фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы показали видео уничтожения дрона РФ на Восточном направлении фронта

Воздушные Силы ВСУ
ВС
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Россия ночью 9 июля запустила по территории Украины 728 беспилотников Военные показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки окупантов.

Главные тезисы

  • Украинские Воздушные силы успешно сбили 728 вражеских дронов на Восточном направлении фронта.
  • Большинство ударных беспилотников “Шахед” были уничтожены украинскими защитниками посредством ПВО.

Воздушные силы показали видео уничтожения дрона РФ

Военные Воздушного командования "Восток" продолжают отражать воздушные атаки российских дронов-камикадзе.

В ночь на 9 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили очередные вражеские дроны.

На кадрах видно, как силы ПВО сопровождают цель в воздухе и фиксируют момент уничтожения дрона.

В ночь на 9 июля Россия провела масштабное воздушное нападение на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".

Основным объектом атаки стал Луцк — там вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения.

По данным Воздушных сил, всего враг выпустил 728 дронов и 13 ракет, что стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники. Большинство "Шахедов" были уничтожены ПВО.

Враг нанес удары также по другим западным регионам — Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

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