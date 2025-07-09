Воздушные силы показали видео уничтожения дрона РФ на Восточном направлении фронта

Россия ночью 9 июля запустила по территории Украины 728 беспилотников Военные показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки окупантов.

Воздушные силы показали видео уничтожения дрона РФ

Военные Воздушного командования "Восток" продолжают отражать воздушные атаки российских дронов-камикадзе.

В ночь на 9 июля подразделения противовоздушной обороны уничтожили очередные вражеские дроны.

На кадрах видно, как силы ПВО сопровождают цель в воздухе и фиксируют момент уничтожения дрона.

В ночь на 9 июля Россия провела масштабное воздушное нападение на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".

Основным объектом атаки стал Луцк — там вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения.

По данным Воздушных сил, всего враг выпустил 728 дронов и 13 ракет, что стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники. Большинство "Шахедов" были уничтожены ПВО.