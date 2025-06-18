Воздушные силы поделились видео боевой работы дронов-перехватчиков

Воздушные силы активно развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БПЛА-перехватчиков.
Главные тезисы
- Воздушные силы активно развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БПЛА-перехватчиков.
- Дроновая противовоздушная оборона помогает рациональному использованию средств и эффективному противостоянию вражеским дронам.
- Создание подразделений операторов БПЛА-перехватчиков в различных воинских частях Воздушных сил способствует успешному противодействию вражеским дронам.
ВС активно используют дроны-перехватчики
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Игнат отметил, что в разных воинских частях Воздушных сил и в тылу создают подразделения операторов БпЛА-перехватчиков или так называемых зенитных FPV.
В обнародованном 18 июня видео показана работа экипажа "Мольфар" 208-й зенитной ракетной бригады Воздушных сил, охотящейся на вражеские БПЛА на юге Украины. Командир рассказал и показал, как рассчитывают, догоняют и уничтожают разведывательные дроны врага.
На видео имеются кадры реальной боевой работы.
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