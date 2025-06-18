Воздушные силы поделились видео боевой работы дронов-перехватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы поделились видео боевой работы дронов-перехватчиков

Воздушные Силы ВСУ
ВС
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Воздушные силы активно развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БПЛА-перехватчиков.

Главные тезисы

  • Воздушные силы активно развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БПЛА-перехватчиков.
  • Дроновая противовоздушная оборона помогает рациональному использованию средств и эффективному противостоянию вражеским дронам.
  • Создание подразделений операторов БПЛА-перехватчиков в различных воинских частях Воздушных сил способствует успешному противодействию вражеским дронам.

ВС активно используют дроны-перехватчики

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Дроновая ПВО поможет рационально применять наши средства, ведь мы не можем постоянно использовать дефицитные авиационные и зенитные управляемые ракеты и вообще самую авиацию для охоты за вражескими дронами. Противник запускает все больше "Шахедов", поэтому мы ищем разные методы противодействия.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

Игнат отметил, что в разных воинских частях Воздушных сил и в тылу создают подразделения операторов БпЛА-перехватчиков или так называемых зенитных FPV.

Уже есть немало эффективных применений такого рода противовоздушной обороны. На сегодняшний день это направление чрезвычайно актуально и масштабируется.

В обнародованном 18 июня видео показана работа экипажа "Мольфар" 208-й зенитной ракетной бригады Воздушных сил, охотящейся на вражеские БПЛА на юге Украины. Командир рассказал и показал, как рассчитывают, догоняют и уничтожают разведывательные дроны врага.

На видео имеются кадры реальной боевой работы.

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