ПВО Украины обезвредила 428 воздушных целей во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины обезвредила 428 воздушных целей во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 17 июня Украина подверглась массированному воздушному нападению РФ.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины успешно остановила атаку со стороны РФ, обезвредив 428 дронов и ракет из 472 целей.
  • Украинская ПВО применяла различные средства, включая авиацию, зенитные ракеты и беспилотники для отражения нападения в ночь на 17 июня.
  • Российское воздушное нападение было направлено на несколько локаций, среди которых Киев, и включало различные виды ударных средств, такие как управляемые ракеты и авиационные боеголовки.

ПВО обезвредила 428 воздушных целей РФ в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня (с 20.00 16 июня) Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения:

  • 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 280 из них — "шахеды";

  • 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. — рф;

  • 16 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации по воздушному пространству Саратовской обл. — рф;

  • 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

  • 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

  • 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Основным направлением удара был Киев!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 — локационно потеряны.

  • 239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

  • 2 аэробалистических Х-47 М2 "Кинжал" (1 — лок. втр.);

  • 15 крылатых ракет Х-101;

  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 — лок. втр.);

  • 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. втр.).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

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