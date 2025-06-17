ПВО Украины обезвредила 428 воздушных целей во время ночной атаки РФ

В ночь на 17 июня Украина подверглась массированному воздушному нападению РФ.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины успешно остановила атаку со стороны РФ, обезвредив 428 дронов и ракет из 472 целей.
- Украинская ПВО применяла различные средства, включая авиацию, зенитные ракеты и беспилотники для отражения нападения в ночь на 17 июня.
- Российское воздушное нападение было направлено на несколько локаций, среди которых Киев, и включало различные виды ударных средств, такие как управляемые ракеты и авиационные боеголовки.
ПВО обезвредила 428 воздушных целей РФ в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня (с 20.00 16 июня) Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения:
440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 280 из них — "шахеды";
2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. — рф;
16 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации по воздушному пространству Саратовской обл. — рф;
4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;
1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
Основным направлением удара был Киев!
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 — локационно потеряны.
239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
2 аэробалистических Х-47 М2 "Кинжал" (1 — лок. втр.);
15 крылатых ракет Х-101;
8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 — лок. втр.);
1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. втр.).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.
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