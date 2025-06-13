Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 12 и 13 июня российские захватчики атаковали мирные города и села Украины 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Главные тезисы
- Вражеские цели сбивали на севере, востоке и юге страны.
- Произошло попадание средств воздушного нападения России в 9 локациях.
Подробности новой атаки России на Украину
Новое воздушное нападение враг осуществлял с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Воронежской и Ростовской областей РФ.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что ключевые направления удара — Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.
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