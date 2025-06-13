В оккупированном Крыму прогремело много взрывов — видео
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В оккупированном Крыму прогремело много взрывов — видео

Новая "бавовна" в Крыму — что известно
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Источник:  online.ua

Как сообщают крымские телеграмм-каналы, а также местные жители, в ночь на 13 июня на оккупированном полуострове были пролеты дронов и раздавались громкие взрывы.

Главные тезисы

  • Местные жители сообщают о громких взрывах в Симферополе, Евпатории, Севастополе и других районах Крыма.
  • Минобороны России утверждает, что ПВО перехватила и уничтожила 125 украинских БПЛА разных типов над Крымом и некоторыми областями РФ.

Новая "бавовна" в Крыму — что известно

О ситуации на оккупированном полуострове рассказал телеграмм-канал "Крымский ветер", а также другие крымские паблики.

Как отмечают оппозиционные СМИ, после 03:00 ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА.

Местные жители утверждают, что именно там прогремело множество громких взрывов, а также был зафиксирован пролет беспилотников.

Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

В соцсетях также добавили, что, по предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".

Минобороны России утверждает, что в период с 21:45 до 05:25 российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 70 БПЛА — над территорией Крыма,

▪️ 15 БПЛА – над территорией Орловской области,

▪️ по 11 БПЛА — над территориями Курской и Саратовской областей,

▪️ 9 БПЛА – над территорией Белгородской области,

▪️ 7 БПЛА – над акваторией Черного моря,

▪️ по 1 БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей.

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