В оккупированном Крыму прогремело много взрывов — видео

Как сообщают крымские телеграмм-каналы, а также местные жители, в ночь на 13 июня на оккупированном полуострове были пролеты дронов и раздавались громкие взрывы.
Главные тезисы
- Местные жители сообщают о громких взрывах в Симферополе, Евпатории, Севастополе и других районах Крыма.
- Минобороны России утверждает, что ПВО перехватила и уничтожила 125 украинских БПЛА разных типов над Крымом и некоторыми областями РФ.
Новая "бавовна" в Крыму — что известно
О ситуации на оккупированном полуострове рассказал телеграмм-канал "Крымский ветер", а также другие крымские паблики.
Как отмечают оппозиционные СМИ, после 03:00 ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА.
Местные жители утверждают, что именно там прогремело множество громких взрывов, а также был зафиксирован пролет беспилотников.
В соцсетях также добавили, что, по предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".
Минобороны России утверждает, что в период с 21:45 до 05:25 российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▪️ 70 БПЛА — над территорией Крыма,
▪️ 15 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ по 11 БПЛА — над территориями Курской и Саратовской областей,
▪️ 9 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 7 БПЛА – над акваторией Черного моря,
▪️ по 1 БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей.
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