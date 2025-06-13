В окупованому Криму прогриміло багато вибухів — відео
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В окупованому Криму прогриміло багато вибухів — відео

Нова “бавовна” в Криму - що відомо
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Джерело:  online.ua

Як повідомляють кримські телеграм-канали, а також місцеві мешканці, у ніч проти 13 червня на окупованому півострові були прольоти дронів і лунали гучні вибухи.

Головні тези:

  • Місцеві мешканці повідомляють про гучні вибухи в Сімферополі, Євпаторії, Севастополі та інших районах Криму.
  • Міноборони Росії стверджує, що ППО перехопила та знищила 125 українських БПЛА різних типів над Кримом та деякими областями РФ.

Нова “бавовна” в Криму — що відомо

Про ситуацію на окупованому півострові розповів телеграм-канал "Кримський вітер", а також інші кримські пабліки.

Як зазначають опозиційні ЗМІ, після 03:00 години ночі у соцмережах з’явилося повідомлення, що Сімферополь та район нібито перебувають під нальотом БпЛА.

Місцеві мешканці стверджують, що саме там прогриміло багато гучних вибухів, а також був зафіксований проліт безпілотників.

Крім того, вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

У соцмережах також додали, що, за попередніми даними, дрони нібито долетіли до аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське".

Міноборони Росії стверджує, що у період з 21:45 до 05:25 російська ППО нібито перехопила та знищила 125 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

▪️ 70 БПЛА — над територією Криму,

▪️ 15 БПЛА — над територією Орловської області,

▪️ по 11 БПЛА — над територіями Курської та Саратівської областей,

▪️ 9 БПЛА — над територією Білгородської області,

▪️ 7 БПЛА — над акваторією Чорного моря,

▪️ по 1 БПЛА — над територіями Брянської та Воронезької областей.

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