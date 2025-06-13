Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 12 та 13 червня російські загарбники атакували мирні міста та села України 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окрім того, ворог застосував 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на півночі, сході та півдні країни.
- Відбулося влучання засобів повітряного нападу Росії у 9 локаціях.
Подробиці нової атаки Росії на Україну
Новий повітряний напад ворог здійснював із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Воронезької та Ростовської областей РФ.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що ключові напрямки удару — Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.
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