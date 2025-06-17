ППО України знешкодила 428 повітряних цілей під час нічної атаки РФ

У ніч проти 17 червня Україна зазнала масованого повітряного нападу РФ. ППО знешкодила 428 дронів і ракет з 472.
Головні тези:
- У ніч проти 17 червня Україна зазнала нападу РФ, який було успішно зупинено протиповітряною обороною.
- ППО України знешкодило 428 дронів і ракет з 472, зафіксовано влучання засобів у 10 локаціях.
- Удари український протиповітряна оборона відбивала за допомогою різних засобів, включаючи авіацію, зенітні ракети та безпілотники.
ППО знешкодила 428 повітряних цілей РФ у ніч проти 17 червня
У ніч на 17 червня (із 20.00 16 червня) Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу:
440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., близько 280 із них — "шахеди";
2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. — рф;
16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл. — рф;
4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;
1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.
Основним напрямком удару було місто Київ!
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 — локаційно втрачені:
239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 — лок. втр.);
15 крилатих ракет Х-101;
8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 — лок. втр.);
1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.
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