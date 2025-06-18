Повітряні сили поділилися відео бойової роботи дронів-перехоплювачів

ПС активно використовують дрони-перехоплювачі

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Дронова ППО допоможе раціонально застосовувати наші засоби, адже ми не можемо постійно використовувати дефіцитні авіаційні та зенітні керовані ракети і загалом саму авіацію для полювання за ворожими дронами. Противник запускає все більше "Шахедів", тож ми шукаємо різні методи протидії. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ

Ігнат зазначив, що у різних військових частинах Повітряних сил і в тилу створюють підрозділи операторів БпЛА- перехоплювачів або так званих зенітних FPV.

Вже є чимало ефективних застосувань такого виду протиповітряної оборони. На сьогодні цей напрямок є надзвичайно актуальним і масштабується Поширити

В оприлюдненому 18 червня відео показано роботу екіпажу "Мольфар" 208-ї зенітної ракетної бригади Повітряних сил, що полює на ворожі БпЛА на півдні України. Командир розказав та показав, як вираховують, наздоганяють і знищують розвідувальні дрони ворога.