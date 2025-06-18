Повітряні сили поділилися відео бойової роботи дронів-перехоплювачів
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили поділилися відео бойової роботи дронів-перехоплювачів

Повітряні Сили ЗСУ
дрон
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Повітряні сили активно розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та набирають операторів БпЛА-перехоплювачів.

Головні тези:

  • Повітряні сили активно розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та підготовлюють операторів БпЛА-перехоплювачів.
  • Дронова ППО допомагає раціонально застосовувати засоби, ефективно протистояти застосуванню дефіцитних ракет та авіації противником.
  • Створено підрозділи операторів БпЛА-перехоплювачів у різних військових частинах, що дозволяє успішно протидіяти ворожим дронам.

ПС активно використовують дрони-перехоплювачі

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Дронова ППО допоможе раціонально застосовувати наші засоби, адже ми не можемо постійно використовувати дефіцитні авіаційні та зенітні керовані ракети і загалом саму авіацію для полювання за ворожими дронами. Противник запускає все більше "Шахедів", тож ми шукаємо різні методи протидії.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ

Ігнат зазначив, що у різних військових частинах Повітряних сил і в тилу створюють підрозділи операторів БпЛА- перехоплювачів або так званих зенітних FPV.

Вже є чимало ефективних застосувань такого виду протиповітряної оборони. На сьогодні цей напрямок є надзвичайно актуальним і масштабується

В оприлюдненому 18 червня відео показано роботу екіпажу "Мольфар" 208-ї зенітної ракетної бригади Повітряних сил, що полює на ворожі БпЛА на півдні України. Командир розказав та показав, як вираховують, наздоганяють і знищують розвідувальні дрони ворога.

На відео є кадри реальної бойової роботи.

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