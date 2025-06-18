Повітряні сили поділилися відео бойової роботи дронів-перехоплювачів

Повітряні сили активно розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та набирають операторів БпЛА-перехоплювачів.
Головні тези:
- Повітряні сили активно розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та підготовлюють операторів БпЛА-перехоплювачів.
- Дронова ППО допомагає раціонально застосовувати засоби, ефективно протистояти застосуванню дефіцитних ракет та авіації противником.
- Створено підрозділи операторів БпЛА-перехоплювачів у різних військових частинах, що дозволяє успішно протидіяти ворожим дронам.
ПС активно використовують дрони-перехоплювачі
Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Ігнат зазначив, що у різних військових частинах Повітряних сил і в тилу створюють підрозділи операторів БпЛА- перехоплювачів або так званих зенітних FPV.
В оприлюдненому 18 червня відео показано роботу екіпажу "Мольфар" 208-ї зенітної ракетної бригади Повітряних сил, що полює на ворожі БпЛА на півдні України. Командир розказав та показав, як вираховують, наздоганяють і знищують розвідувальні дрони ворога.
На відео є кадри реальної бойової роботи.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-