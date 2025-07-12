Европейские компании похищают украинские БПЛА-технологии

Некоторые европейские компании прибегают к воровству секретов украинских беспилотников, чтобы впоследствии получать огромные контракты на их производство. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на главного исполнительного директора украинской компании Skyeton Романа Княженко.

Украинские БПЛА-технологии постоянно пытаются украсть

Как рассказал Роман Княженко, представители европейских компаний посещали его фирму с предложениями о сотрудничестве.

Однако проблема заключается в том, что на самом деле они использовали это время, чтобы попытаться разведать ее секреты.

Затем они делают отличные презентации о том, как они работают в Украине. Но на самом деле они совершили всего несколько полетов во Львов. Иногда я открываю презентации других [беспилотных] летательных аппаратов из Европы и вижу буквально свои собственные слова, без изменений, — рассказал Княженко. Поделиться

Он также подчеркнул, что страны Европы тратят "миллиарды долларов" на закупку продукции у компаний, "не имеющих никакого представления" о современных военных технологиях.

Они инвестируют в технологии, которые являются подделками. В конце концов у вас ничего не будет, — предупредил Роман Княженко. Поделиться

Эксперт также обратил внимание на то, что технологии военных дронов развиваются настолько быстро, что срок жизни определенных технических решений может составлять всего несколько недель.