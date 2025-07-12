Европейские компании похищают украинские БПЛА-технологии

Некоторые европейские компании прибегают к воровству секретов украинских беспилотников, чтобы впоследствии получать огромные контракты на их производство. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на главного исполнительного директора украинской компании Skyeton Романа Княженко.
Главные тезисы
- Украинские специалисты отмечают попытки похищения технологий и копирования инноваций их беспилотных аппаратов.
- Большинство стран действительно существенно отстают от Украины в технологиях создания дронов.
Украинские БПЛА-технологии постоянно пытаются украсть
Как рассказал Роман Княженко, представители европейских компаний посещали его фирму с предложениями о сотрудничестве.
Однако проблема заключается в том, что на самом деле они использовали это время, чтобы попытаться разведать ее секреты.
Он также подчеркнул, что страны Европы тратят "миллиарды долларов" на закупку продукции у компаний, "не имеющих никакого представления" о современных военных технологиях.
Эксперт также обратил внимание на то, что технологии военных дронов развиваются настолько быстро, что срок жизни определенных технических решений может составлять всего несколько недель.
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