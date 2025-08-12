Зеленський наказав спростити перетин кордону для молоді до 22 років

За словами глави держави Володимира Зеленського, він доручив Кабінету міністрів опрацювати можливість спростити перетин кордону для українців до 22 років.
Головні тези:
- Окрім уряду, до цього процесу буде залучене військове командування.
- Президент хоче, щоб молоді українці не втрачали зв’язок з батьківщиною.
Що відомо про нове рішення Зеленського
Про своє доручення уряду глава держави розповів під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму, відео якого наводить телеканал "Ми-Україна"
На переконання глави держави, це позитивне й правильне рішення.
Окрім того, вказано, що воно дасть можливість багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з батьківщиною та “реалізуватися передусім в Україні у навчанні".
Журналісти уже звернулася за коментарями щодо пропозиції до Офісу президента та Кабінету міністрів.
