Зеленський наказав спростити перетин кордону для молоді до 22 років
Україна
Дата публікації

Зеленський
Read in English
Джерело:  online.ua

За словами глави держави Володимира Зеленського, він доручив Кабінету міністрів опрацювати можливість спростити перетин кордону для українців до 22 років.

Головні тези:

  • Окрім уряду, до цього процесу буде залучене військове командування.
  • Президент хоче, щоб молоді українці не втрачали зв’язок з батьківщиною.

Що відомо про нове рішення Зеленського

Про своє доручення уряду глава держави розповів під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму, відео якого наводить телеканал "Ми-Україна"

Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині.

На переконання глави держави, це позитивне й правильне рішення.

Окрім того, вказано, що воно дасть можливість багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з батьківщиною та “реалізуватися передусім в Україні у навчанні".

Журналісти уже звернулася за коментарями щодо пропозиції до Офісу президента та Кабінету міністрів.

