Зеленський наказав спростити перетин кордону для молоді до 22 років

За словами глави держави Володимира Зеленського, він доручив Кабінету міністрів опрацювати можливість спростити перетин кордону для українців до 22 років.

Що відомо про нове рішення Зеленського

Про своє доручення уряду глава держави розповів під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму, відео якого наводить телеканал "Ми-Україна"

Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, це позитивне й правильне рішення.

Окрім того, вказано, що воно дасть можливість багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з батьківщиною та “реалізуватися передусім в Україні у навчанні".

Журналісти уже звернулася за коментарями щодо пропозиції до Офісу президента та Кабінету міністрів.