Українські штурмовики зачистили Степногірськ від солдатів РФ

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, українські штурмовики змогли зачистити від російських окупантів околиці населеного пункту Степногірськ, який знаходиться в Запорізькій області.
Головні тези:
- Завдяки бездоганному плануванню захисники виконали місію без втрат з боку особового складу.
- Перед тим, як на позицію заходять Штурмовики, її опрацьовують артилерія та дрони.
Степногірськ знову під повним контролем України
Фахівці DeepState дійшли такого висновку після того, як проаналізували відео 210 окремого штурмового полку.
За словами представників полку, російські загарбники малими групами спробували проникнути та накопичитися в міській забудові.
Однак сили ворога вчасно виявили та безжально знищили українські штурмовики.
Варто також зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спрямував додаткові сили на Покровський напрямок, де солдати РФ роблять все можливе, щоб проникати малими групами через першу лінію позицій українських військ.
