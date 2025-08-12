Українські штурмовики зачистили Степногірськ від солдатів РФ

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, українські штурмовики змогли зачистити від російських окупантів околиці населеного пункту Степногірськ, який знаходиться в Запорізькій області.

Степногірськ знову під повним контролем України

Фахівці DeepState дійшли такого висновку після того, як проаналізували відео 210 окремого штурмового полку.

210 ОШП спільно з суміжними підрозділами зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог. Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися, йдеться в заяві аналітиків. Поширити

За словами представників полку, російські загарбники малими групами спробували проникнути та накопичитися в міській забудові.

Однак сили ворога вчасно виявили та безжально знищили українські штурмовики.

Важливо, що завдяки бездоганному плануванню наш 1 штурмовий батальйон виконав місію без втрат з боку особового складу, — наголосили в 210 ОШП. Поширити

Варто також зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спрямував додаткові сили на Покровський напрямок, де солдати РФ роблять все можливе, щоб проникати малими групами через першу лінію позицій українських військ.