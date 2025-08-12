Українські штурмовики зачистили Степногірськ від солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські штурмовики зачистили Степногірськ від солдатів РФ

Степногірськ знову під повним контролем України
Джерело:  DeepState

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, українські штурмовики змогли зачистити від російських окупантів околиці населеного пункту Степногірськ, який знаходиться в Запорізькій області.

Головні тези:

  • Завдяки бездоганному плануванню захисники виконали місію без втрат з боку особового складу.
  • Перед тим, як на позицію заходять Штурмовики, її опрацьовують артилерія та дрони.

Степногірськ знову під повним контролем України

Фахівці DeepState дійшли такого висновку після того, як проаналізували відео 210 окремого штурмового полку.

210 ОШП спільно з суміжними підрозділами зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог. Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися, йдеться в заяві аналітиків.

За словами представників полку, російські загарбники малими групами спробували проникнути та накопичитися в міській забудові.

Однак сили ворога вчасно виявили та безжально знищили українські штурмовики.

Важливо, що завдяки бездоганному плануванню наш 1 штурмовий батальйон виконав місію без втрат з боку особового складу, — наголосили в 210 ОШП.

Варто також зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спрямував додаткові сили на Покровський напрямок, де солдати РФ роблять все можливе, щоб проникати малими групами через першу лінію позицій українських військ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Чехії заявили про "унікальну можливість" для Путіна та РФ
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загострення на Покровському напрямку. Сирський ухвалив екстрене рішення
Сирський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путін згодився на зустріч з Трампом — пояснення Грема
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?