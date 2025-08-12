У Чехії заявили про "унікальну можливість" для Путіна та РФ
У Чехії заявили про "унікальну можливість" для Путіна та РФ

Путін

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, уже 15 серпня російський диктатор Володимир Путін отримає "унікальну" можливість погодитися на перемир’я у загарбницькій війні проти України.

Головні тези:

  • Як вважає дипломат, те що Путін згодився на переговори — уже позитивний сигнал.
  • Також пролунав прогноз, що Трамп доб'ється від Росії припинення вогню.

Путін має шанс завершити війну, поки не пізно

З гучною заявою з цього приводу шеф чеської дипломатії виступив під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.

Він нагадав про те, що 15 серпня американський лідер Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Як зазначив Ян Ліпавський, цього дня нелегітимний глава Кремля "точно матиме можливість прийняти перемир'я".

Він уже вбив 1 мільйон своїх людей. Він вбиває людей щодня, здійснюючи нові атаки. Тож так, він має цю унікальну можливість, — підкреслив чеський дипломат.

На його думку, саме потужна підтримка України її союзниками, ефективні санкційний тиск на РФ, а також міць ЗСУ призвели до того, що "Путін демонструє будь-яку готовність до переговорів".

До слова, очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро також озвучив прогноз, яким буде результат переговорів Трампа та Путіна:

Саміт, який відбудеться на Алясці, має завершитися припиненням вогню, якого прагне президент Трамп, і на яке Україна погодилася 5 місяців тому. Саме на цій основі нарешті можна буде розпочати переговори, — заявив дипломат.

