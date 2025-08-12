У Чехії заявили про "унікальну можливість" для Путіна та РФ

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, уже 15 серпня російський диктатор Володимир Путін отримає "унікальну" можливість погодитися на перемир’я у загарбницькій війні проти України.
Головні тези:
- Як вважає дипломат, те що Путін згодився на переговори — уже позитивний сигнал.
- Також пролунав прогноз, що Трамп доб'ється від Росії припинення вогню.
Путін має шанс завершити війну, поки не пізно
З гучною заявою з цього приводу шеф чеської дипломатії виступив під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.
Він нагадав про те, що 15 серпня американський лідер Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Як зазначив Ян Ліпавський, цього дня нелегітимний глава Кремля "точно матиме можливість прийняти перемир'я".
На його думку, саме потужна підтримка України її союзниками, ефективні санкційний тиск на РФ, а також міць ЗСУ призвели до того, що "Путін демонструє будь-яку готовність до переговорів".
До слова, очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро також озвучив прогноз, яким буде результат переговорів Трампа та Путіна:
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-