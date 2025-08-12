В Чехии заявили об "уникальной возможности" для Путина и РФ

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, уже 15 августа российский диктатор Владимир Путин получит "уникальную" возможность согласиться на перемирие в захватнической войне против Украины.
Главные тезисы
- Как считает дипломат, то что Путин согласился на переговоры — уже положительный сигнал.
- Также раздался прогноз, что Трамп добьется от России прекращения огня.
У Путина есть шанс завершить войну, пока не поздно
С громким заявлением по этому поводу шеф чешской дипломатии выступил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Он напомнил, что 15 августа американский лидер Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Как отметил Ян Липовский, в этот день нелегитимный глава Кремля "точно будет иметь возможность принять перемирие".
По его мнению, именно мощная поддержка Украины ее союзниками, эффективное санкционное давление на РФ, а также мощь ВСУ привели к тому, что "Путин демонстрирует любую готовность к переговорам".
К слову, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также озвучил прогноз, каким будет результат переговоров Трампа и Путина:
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-