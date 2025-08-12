В Чехии заявили об "уникальной возможности" для Путина и РФ

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, уже 15 августа российский диктатор Владимир Путин получит "уникальную" возможность согласиться на перемирие в захватнической войне против Украины.

У Путина есть шанс завершить войну, пока не поздно

С громким заявлением по этому поводу шеф чешской дипломатии выступил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Он напомнил, что 15 августа американский лидер Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Как отметил Ян Липовский, в этот день нелегитимный глава Кремля "точно будет иметь возможность принять перемирие".

Он уже убил 1 миллион своих людей. Он убивает людей каждый день, совершая новые атаки. Так что он имеет эту уникальную возможность, — подчеркнул чешский дипломат. Поделиться

По его мнению, именно мощная поддержка Украины ее союзниками, эффективное санкционное давление на РФ, а также мощь ВСУ привели к тому, что "Путин демонстрирует любую готовность к переговорам".

К слову, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также озвучил прогноз, каким будет результат переговоров Трампа и Путина: