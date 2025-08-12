ЕС анонсировал мощный санкционный удар по России

Официальный Брюссель настроен активно работать над 19-м пакетом санкций против страны-агрессорки РФ. Об этом объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

ЕС будет усиливать санкционное давление на Россию

По убеждению Каи Каллас, точно не должно быть никаких уступок Москве, пока Россия не согласится на полное прекращение огня.

Пока Россия не согласится на полное и безусловное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки. Важна последовательность шагов. Сначала — безусловное прекращение огня с надежной системой мониторинга и жесткими гарантиями безопасности. Кая Каллас Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза

На этом фоне она объявила, что официальный Брюссель будет работать над 19 пакетом санкций.

Как уже упоминалось ранее, Европейский союз принял 18-й пакет ограничений относительно России и ее нефти с целью ослабления военной машины Кремля.

В первую очередь речь шла о санкциях против индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором "Роснефть" владеет 49,13% акций.

Таким образом власти ЕС пытаются сократить энергетические доходы Москвы, поддерживаемые экспортом российской нефти в Индию.

Более того, Брюссель ввел санкции в отношении иранского нефтетрейдера Хоссейна Шамхани и нескольких его компаний.