ЕС анонсировал мощный санкционный удар по России

Официальный Брюссель настроен активно работать над 19-м пакетом санкций против страны-агрессорки РФ. Об этом объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Главные тезисы
- Официальный Брюссель ориентируется на сокращение энергетических доходов Москвы.
- Давление со стороны ЕС будет продолжаться, пока Россия продолжает войну против Украины.
ЕС будет усиливать санкционное давление на Россию
По убеждению Каи Каллас, точно не должно быть никаких уступок Москве, пока Россия не согласится на полное прекращение огня.
На этом фоне она объявила, что официальный Брюссель будет работать над 19 пакетом санкций.
Как уже упоминалось ранее, Европейский союз принял 18-й пакет ограничений относительно России и ее нефти с целью ослабления военной машины Кремля.
В первую очередь речь шла о санкциях против индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором "Роснефть" владеет 49,13% акций.
Таким образом власти ЕС пытаются сократить энергетические доходы Москвы, поддерживаемые экспортом российской нефти в Индию.
Более того, Брюссель ввел санкции в отношении иранского нефтетрейдера Хоссейна Шамхани и нескольких его компаний.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-