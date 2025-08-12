ЄС анонсував потужний санкційний удар по Росії

Офіційний Брюссель налаштований активно працювати над 19-м пакетом санкцій проти країни-агресорки РФ. Про це оголосила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

ЄС буде посилювати санкційний тиск на Росію

На переконання Каї Каллас, точно не повинно бути жодних поступок Москві, поки Росія не згодиться на повне припинення вогню.

Поки Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Важлива послідовність кроків. Спочатку — безумовне припинення вогню з надійною системою моніторингу та жорсткими гарантіями безпеки. Кая Каллас Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу

На цьому тлі вона оголосила, що офіційний Брюссель буде працювати над 19-м пакетом санкцій.

Як уже згадувалося раніше, Європейський союз ухвалив 18-й пакет обмежень щодо Росії та її нафти з метою ослаблення воєнної машини Кремля.

Насамперед йшлося про санкції проти індійського нафтопереробного заводу, в якому "Роснефть" володіє 49,13% акцій.

Таким чином влада ЄС намагається скоротити енергетичні доходи Москви, підтримувані експортом російської нафти в Індію.

Ба більше, Брюссель запровадив санкції щодо іранського нафтотрейдера Хоссейна Шамхані та кількох його компаній.