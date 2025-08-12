Встреча Трампа и Путина. Какого результата можно ожидать

По мнению шефа французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, переговоры американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будут иметь вполне конкретный результат — прекращение огня РФ против Украины.
Главные тезисы
- Встреча на Аляске может быть решающей в определении будущего мира для Украины.
- Лидеры ЕС уже обратились к Трампу с четкими требованиями.
Трамп попытается остановить огонь
Глава МИД Франции в очередной раз напомнил, что официальный Париж поддерживает Украину и будет активно добиваться справедливого и продолжительного мира для нее.
Что важно понимать, вечером 11 августа лидеры 26 государств-членов Европейского Союза приняли совместное заявление в поддержку Украины.
Оно стало своеобразным обращением непосредственного к Дональду Трампу.
В документе указано, что содержательные переговоры невозможны без прекращения огня или уменьшения боевых действий.
Лидеры Евросоюза напомнили президенту США, что международные границы не должны меняться силой, народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее", а путь к миру не может определяться без Украины.
