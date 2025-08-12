Встреча Трампа и Путина. Какого результата можно ожидать

По мнению шефа французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, переговоры американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будут иметь вполне конкретный результат — прекращение огня РФ против Украины.

Трамп попытается остановить огонь

Глава МИД Франции в очередной раз напомнил, что официальный Париж поддерживает Украину и будет активно добиваться справедливого и продолжительного мира для нее.

Саммит, который состоится на Аляске, должен завершиться прекращением огня, к которому стремится президент Трамп, и на которое Украина согласилась 5 месяцев назад. Именно на этой основе, наконец, можно будет начать переговоры, — отметил Жан-Ноэль Барро. Поделиться

J’ai participé aujourd’hui avec mes collègues européens à un conseil des affaires étrangères extraordinaire. Nous soutenons l’Ukraine et aspirons à une paix juste et durable. Le sommet qui se tiendra en Alaska devra aboutir au cessez-le-feu souhaité par le président Trump et… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 11, 2025

Что важно понимать, вечером 11 августа лидеры 26 государств-членов Европейского Союза приняли совместное заявление в поддержку Украины.

Оно стало своеобразным обращением непосредственного к Дональду Трампу.

В документе указано, что содержательные переговоры невозможны без прекращения огня или уменьшения боевых действий.