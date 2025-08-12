ГУР атаковало единственный в России завод по производству гелия для ракет — источники

11 августа Главное управление разведки Украины мощно ударило дронами по "Оренбургскому гелиевому заводу" в г. Оренбург, РФ. Что важно понимать, это единственное предприятие в стране-агрессорке, производящее критически важный компонент для производства ракет в космической отрасли и авиапромышленности. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.