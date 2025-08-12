ГУР атаковало единственный в России завод по производству гелия для ракет — источники

11 августа Главное управление разведки Украины мощно ударило дронами по "Оренбургскому гелиевому заводу" в г. Оренбург, РФ. Что важно понимать, это единственное предприятие в стране-агрессорке, производящее критически важный компонент для производства ракет в космической отрасли и авиапромышленности. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.
Главные тезисы
- Жители Оренбурга подтвердили, что слышали серию взрывов в районе завода.
- Он является одним из ключевых объектов российского ВПК.
ГУР продолжает ослаблять Россию
По словам инсайдеров, пролеты беспилотников могли наблюдать местные жители, также сообщившие о серии взрывов в районе завода.
Около 20:00 местные власти приказали экстренно перекрыть участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе н.п. Переволочское и Холодные Ключи.
Стоит отметить, что именно там находится цель украинской военной разведки.
"Оренбургский гелиевый завод" — единственное предприятие по производству гелия в России и одно из крупнейших в Европе.
Как утверждают источники в ГУР, его годовая мощность составляет переработку около 15 млрд куб. м природного газа.
Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапомощности.
