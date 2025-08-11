Киберспециалисты ГУР совершили новую масштабную атаку на IT-инфраструктуру России — источники
Киберспециалисты ГУР совершили новую масштабную атаку на IT-инфраструктуру России — источники

Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Киберспециалисты военной разведки совершили очередную атаку на ИТ-инфраструктуру государства-агрессора. В этот раз под ударом оказалась группа компаний «Филанко» – крупный поставщик услуг интернета и хостинга, который обеспечивает более 20 тысяч клиентов, в частности «Билайн», МГТС, 24тв и силовые структуры РФ. Об этом ONLINE.UA сообщили источники в ГУР,

Главные тезисы

  • Киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на IT-инфраструктуру российской компании «Филанка», принося ущерб множеству клиентов, включая такие крупные организации, как «Билайн» и МГТС.
  • Атака привела к выведению из строя сотен виртуальных машин, физических серверов, устройств коммутационного оборудования и потере огромного объема данных.

ГУР осуществила кибератаку на российскую компанию "Филанка"

В результате атаки было выведено из строя шесть сотен виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 разбора для удаленного мониторинга данных из дата-центра и 12 терабайт данных из сенсоров, пять физических серверов в офисе.

Кроме этого, выведено из строя 3100 устройств коммутационного оборудования, из них 37 сервисных маршрутизаторов, маршрутизаторов ядра и границы сети.

Кроме того, киберспециалисты украинской разведки «вытряхнули» кошельки в личном кабинете компании на сумму 1 млн 300 тысяч долларов США.

А также осуществили дефейс сайта по продаже «тревожных чемоданов» для силовых структур РФ, опубликовав на главной странице ресурса фото уничтоженных российских окупантов в Украине.

