Рупоры Кремля. ГУР обнародовало данные еще 16 российских пропагандистов

ГУР МО Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины обновило раздел "Рупоры Кремля" на портале War&Sanctions.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации при СНБО раскрыли еще 16 российских пропагандистов на портале War&Sanctions.
- Среди выявленных фигурантов - журналисты, военкоры и авторы фейковых документальных фильмов.
- Раздел “Рупоры Кремля” на портале War&Sanctions содержит информацию о 136 рупорах враждебной информационной войны.
ГУР обнародовало данные еще 16 российских пропагандистов
В базу внесены еще 16 человек, которые систематически работают в интересах российской пропаганды, распространяют дезинформацию, легитимируют агрессию против Украины и собирают средства для нужд армии РФ.
В частности, в базу российских пропагандистов попали:
Ольга Кирий — журналистка RT Documentary, автор пропагандистских фильмов "Азовсталь" (2022), "Я обвиняю фашизм" (2025) и "Токсическая война Украины".
Сергей Георгиев — военкор РИА "Новости Крым", назначенный так называемым "омбудсменом Херсонской области" для обеспечения "упрощения и ускорения интеграции региона".
Ренат Шавло — российский пропагандист и военный корреспондент, известный под псевдонимом "Георгий Медведев", который с 2014 года систематически работает на оправдание и продвижение российской агрессии против Украины. Автор Telegram-канала "записки медведева" и пропагандистских книг "Мариуполь. Право на правду" и "Военной дорогой: Горловка, Ясиноватая, Шебекино".
Павел Кукушкин — военкор международной бригады "пятнашка" в составе России, автор Telegram-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?".
администраторы Telegram-канала "Архангел спецназа" — военнослужащий 45-й бригады спецназа ВДВ евгений жулидов и его муртады: Евгений Алейник, Татьяна Аксененко и Алеся Лянкевич.
С момента запуска раздела в конце 2023 это уже седьмое его обновление. В разделе содержится информация о 136 рупоров вражеской информационной войны.
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