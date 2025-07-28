Рупоры Кремля. ГУР обнародовало данные еще 16 российских пропагандистов
Категория
Украина
Дата публикации

Рупоры Кремля. ГУР обнародовало данные еще 16 российских пропагандистов

ГУР
ГУР
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ГУР МО Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины обновило раздел "Рупоры Кремля" на портале War&Sanctions.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации при СНБО раскрыли еще 16 российских пропагандистов на портале War&Sanctions.
  • Среди выявленных фигурантов - журналисты, военкоры и авторы фейковых документальных фильмов.
  • Раздел “Рупоры Кремля” на портале War&Sanctions содержит информацию о 136 рупорах враждебной информационной войны.

ГУР обнародовало данные еще 16 российских пропагандистов

В базу внесены еще 16 человек, которые систематически работают в интересах российской пропаганды, распространяют дезинформацию, легитимируют агрессию против Украины и собирают средства для нужд армии РФ.

Среди фигурантов — журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых "документальных фильмов" и администраторы враждебных Telegram-каналов.

В частности, в базу российских пропагандистов попали:

  • Ольга Кирий — журналистка RT Documentary, автор пропагандистских фильмов "Азовсталь" (2022), "Я обвиняю фашизм" (2025) и "Токсическая война Украины".

  • Сергей Георгиев — военкор РИА "Новости Крым", назначенный так называемым "омбудсменом Херсонской области" для обеспечения "упрощения и ускорения интеграции региона".

  • Ренат Шавло — российский пропагандист и военный корреспондент, известный под псевдонимом "Георгий Медведев", который с 2014 года систематически работает на оправдание и продвижение российской агрессии против Украины. Автор Telegram-канала "записки медведева" и пропагандистских книг "Мариуполь. Право на правду" и "Военной дорогой: Горловка, Ясиноватая, Шебекино".

  • Павел Кукушкин — военкор международной бригады "пятнашка" в составе России, автор Telegram-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?".

  • администраторы Telegram-канала "Архангел спецназа" — военнослужащий 45-й бригады спецназа ВДВ евгений жулидов и его муртады: Евгений Алейник, Татьяна Аксененко и Алеся Лянкевич.

С момента запуска раздела в конце 2023 это уже седьмое его обновление. В разделе содержится информация о 136 рупоров вражеской информационной войны.

ГУР МО Украины отмечает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие!

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