Рупоры Кремля. ГУР обнародовало данные еще 16 российских пропагандистов

ГУР МО Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины обновило раздел "Рупоры Кремля" на портале War&Sanctions.

ГУР обнародовало данные еще 16 российских пропагандистов

В базу внесены еще 16 человек, которые систематически работают в интересах российской пропаганды, распространяют дезинформацию, легитимируют агрессию против Украины и собирают средства для нужд армии РФ.

Среди фигурантов — журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых "документальных фильмов" и администраторы враждебных Telegram-каналов. Поделиться

В частности, в базу российских пропагандистов попали:

Ольга Кирий — журналистка RT Documentary, автор пропагандистских фильмов "Азовсталь" (2022), "Я обвиняю фашизм" (2025) и "Токсическая война Украины".

Сергей Георгиев — военкор РИА "Новости Крым", назначенный так называемым "омбудсменом Херсонской области" для обеспечения "упрощения и ускорения интеграции региона".

Ренат Шавло — российский пропагандист и военный корреспондент, известный под псевдонимом "Георгий Медведев", который с 2014 года систематически работает на оправдание и продвижение российской агрессии против Украины. Автор Telegram-канала "записки медведева" и пропагандистских книг "Мариуполь. Право на правду" и "Военной дорогой: Горловка, Ясиноватая, Шебекино".

Павел Кукушкин — военкор международной бригады "пятнашка" в составе России, автор Telegram-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?".

администраторы Telegram-канала "Архангел спецназа" — военнослужащий 45-й бригады спецназа ВДВ евгений жулидов и его муртады: Евгений Алейник, Татьяна Аксененко и Алеся Лянкевич.

С момента запуска раздела в конце 2023 это уже седьмое его обновление. В разделе содержится информация о 136 рупоров вражеской информационной войны.