Рупори Кремля. ГУР оприлюднило дані ще 16 російських пропагандистів

ГУР МО України спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО України оновило розділ “Рупори Кремля” на порталі War&Sanctions.
Головні тези:
- ГУР розкриває ще 16 російських пропагандистів, що систематично працюють на користь російської пропаганди.
- Серед фігурантів бази - журналісти, воєнкори та автори фейкових документальних фільмів.
- Розділ "Рупори Кремля" на порталі War&Sanctions містить інформацію про 136 рупорів ворожої інформаційної війни.
ГУР оприлюднило дані ще 16 російських пропагандистів
До бази внесено ще 16 осіб, які систематично працюють в інтересах російської пропаганди, поширюють дезінформацію, легітимізують агресію проти України та збирають кошти для потреб армії РФ.
Зокрема, до бази російських пропагандистів потрапили:
Ольга Кірій — журналістка RT Documentary, авторка пропагандистських фільмів "Азовсталь" (2022), "Я звинувачую фашизм" (2025) та "Токсична війна України".
Сергій Гєоргієв — воєнкор РІА "новості Крим", призначений так званим "омбудсменом Херсонської області" для забезпечення "спрощення та прискорення інтеграції регіону".
Рєнат Шавло — російський пропагандист і воєнний кореспондент, відомий під псевдонімом "гєоргій мєдведєв", який із 2014 року систематично працює на виправдання та просування російської агресії проти України. Автор Telegram-каналу "записки медвєдєва" та пропагандистських книг "Маріуполь. Право на правду" і "Військовою дорогою: Горлівка, Ясинувата, Шебекіно".
Павло Кукушкін — воєнкор інтернаціональної бригади "п’ятнашка" в складі зс рф, автор Telegram-каналу "ТЫ ТАМ БЫЛ?".
адміністратори Telegram-каналу "Архангел спецназу" — військовослужбовець 45-ї бригади спецназу ВДВ євгеній жулідов та його посіпаки: євгеній алейнік, татьяна аксєнєнко та алєся лянкєвич.
З моменту запуску розділу наприкінці 2023 року це вже сьоме його оновлення. Загалом у розділі міститься інформація про 136 рупорів ворожої інформаційної війни.
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