У російському Армавірі знищено бойовий літак СУ-27УБ — ГУР

У ніч за 25 на 26 липня на аеродромі “Армавір” Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ СУ-27УБ.
Головні тези:
- У ніч на 26 липня у російському Армавірі загорівся винищувач СУ-27УБ, що призвело до його повного знищення.
- Загоряння відбулося на аеродромі, який використовується для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.
В Армавірі знищено російський винищувач СУ-27УБ
Про знищення ворожого літака повідомило Головне управління розвідки.
За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому — відсутній.
Аеродром “Армавір” та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.
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