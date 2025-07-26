У російському Армавірі знищено бойовий літак СУ-27УБ — ГУР
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У російському Армавірі знищено бойовий літак СУ-27УБ — ГУР

ГУР
літак

У ніч за 25 на 26 липня на аеродромі “Армавір” Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ СУ-27УБ.

Головні тези:

  • У ніч на 26 липня у російському Армавірі загорівся винищувач СУ-27УБ, що призвело до його повного знищення.
  • Загоряння відбулося на аеродромі, який використовується для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

В Армавірі знищено російський винищувач СУ-27УБ

Про знищення ворожого літака повідомило Головне управління розвідки.

За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому — відсутній.

Аеродром “Армавір” та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

Спротив кремлівському режиму всередині Росії ― зростає. ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату. Слава Україні!

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