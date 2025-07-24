У Росії розбився пасажирський літак Ан-24 — відео
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У Росії розбився пасажирський літак Ан-24 — відео

літак
Джерело:  online.ua

24 липня в Амурській області Росії зник зв'язок з пасажирським літаком Ан-24, на борту якого перебували понад 40 осіб. Пізніше було виявлено палаючий фюзеляж повітряного судна.

Головні тези:

  • Причиною падіння літака Ан-24 може бути помилка екіпажу під час заходу на посадку за поганої видимості.
  • За попередніми даними всі пасажири, які перебували на борту літака, загинули унаслідок катастрофи.
  • Рятувальники та служби проводять пошуки з повітря через ускладнення в пошуках через тайгу.

У Росії розбився літак Ан-24 з понад 40 пасажирами на борту

Про це повідомляє МНС Росії.

Вертоліт Мі-8 Росавіації виявив палаючий фюзеляж літака. Рятувальники прямують до місця події.

Як пише пропагандистська держагенція ТАСС із посиланням на оперативні служби, за попередніми даними, усі, хто перебував на борту, загинули.

За інформацією оперативних служб, катастрофа могла статися через помилку екіпажу під час заходу на посадку за поганої видимості.

Попередньо про зникнення літака із радарів повідомляли російська пропагандистська держагенція ТАСС, а також губернатор Амурської області Василь Орлов.

За інформацією Орлова, із радарів зник пасажирський літак, який летів із Благовіщенська до Тинди. На його борту перебували 43 пасажири, я яких 5 дітей і 6 членів екіпажу.

На пошуки повітряного судна спрямували рятувальників. Як розповіли в оперативних службах, Тайга ускладнює пошуки літака, тож основні роботи ведуться з повітря. Ан-24 не подавав сигналів про проблему в повітрі.

У Росавіації заявили, що літак належить авіакомпанії "Ангара" та повідомили, що на його пошуки відправили пошуково-рятувальне повітряне судно і наземну команду аеропорту Тинда.

Під час падіння Ан-24 у Приамур'ї сталося займання літака, повідомив центр ГЗ та ПБ.

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