Під Москвою розбився легкомоторний літак Як-18Т з пасажирами — відео

Легкомоторний літак Як-18Т розбився в районі підмосковної Коломни вдень 28 червня, повідомили в регіональному ГУ МНС Росії.
Головні тези:
- У підмосковній Коломні розбився легкомоторний літак Як-18Т, унаслідок чого загинули 4 людини.
- Причиною аварії, за попередніми даними, стала відмова двигуна під час виконання фігури вищого пілотажу.
- Слідчі виїхали на місце події, кримінальна справа порушена за фактом авіаційної катастрофи.
Під Коломною розбився літак: всі загинули
Попередньо загинули 4 людини, на землі руйнувань немає.
Відмова двигуна, за попередніми даними, стала причиною аварії легкомоторного літака в Підмосков'ї, повідомили в оперативних службах.
Слідчі виїхали на місце аварії літака, повідомили у Західному міжрегіональному управлінні на транспорті СК Росії.
Кримінальну справу порушено після аварії літака Як-18Т у Підмосков'ї.
Літак вилетів з аеродрому Сіверка без погодження та розбився під час виконання фігури вищого пілотажу "Бочка.
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