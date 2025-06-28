Під Москвою розбився легкомоторний літак Як-18Т з пасажирами — відео
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Під Москвою розбився легкомоторний літак Як-18Т з пасажирами — відео

Коломна
Джерело:  online.ua

Легкомоторний літак Як-18Т розбився в районі підмосковної Коломни вдень 28 червня, повідомили в регіональному ГУ МНС Росії.

Головні тези:

  • У підмосковній Коломні розбився легкомоторний літак Як-18Т, унаслідок чого загинули 4 людини.
  • Причиною аварії, за попередніми даними, стала відмова двигуна під час виконання фігури вищого пілотажу.
  • Слідчі виїхали на місце події, кримінальна справа порушена за фактом авіаційної катастрофи.

Під Коломною розбився літак: всі загинули

Попередньо загинули 4 людини, на землі руйнувань немає.

Відмова двигуна, за попередніми даними, стала причиною аварії легкомоторного літака в Підмосков'ї, повідомили в оперативних службах.

Слідчі виїхали на місце аварії літака, повідомили у Західному міжрегіональному управлінні на транспорті СК Росії.

Кримінальну справу порушено після аварії літака Як-18Т у Підмосков'ї.

Літак вилетів з аеродрому Сіверка без погодження та розбився під час виконання фігури вищого пілотажу "Бочка.

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