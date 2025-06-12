В Індії розбився літак — на борту було понад 200 пасажирів

12 червня в Індії розбився літак авіакомпанії Air India, що летів до Великої Британії. На його борту, за попередніми даними, було понад 200 пасажирів.

Авіатроща пасажирського літака в Індії: що відомо

Зазначається, що катастрофа сталася невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхай Пателя.

#BREAKING | Air India Ahmedabad-London flight crashes near airport in Gujarat's Meghani area



More details awaited 🔗https://t.co/h1DrVJXaWq pic.twitter.com/MiuFVuB4AC — The Times Of India (@timesofindia) June 12, 2025

Як згодом повідомили в авіакомпанії, літак Boeing 787 Dreamliner прямував до британського аеропорту Гатвік, що за 40 кілометрів на південь від Лондона.

Після падіння, на місці аварії піднявся величезний стовп чорного диму.

Зазначається, що літак був добре заправлений перед вильотом, що посилило інтенсивність вибуху під час аварії.

За даними Flightradar24, розбився Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Авіакомпанія Air India вже підтвердила авіакатастрофу та у своїй заяві повідомила, що літак прямував з індійського міста Ахмедабад до міжнародного аеропорту Лондон-Гатвік Поширити

На місце спрямували кілька пожежних машин та машин швидкої допомоги.