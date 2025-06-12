В Індії розбився літак — на борту було понад 200 пасажирів
Категорія
Події
Дата публікації

В Індії розбився літак — на борту було понад 200 пасажирів

авіатроща
Джерело:  Reuters

12 червня в Індії розбився літак авіакомпанії Air India, що летів до Великої Британії. На його борту, за попередніми даними, було понад 200 пасажирів.

Головні тези:

  • Індія стала свідком трагедії, коли літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India розбився після зльоту.
  • На борту було понад 200 пасажирів, інцидент стався невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту.
  • Аварія призвела до великого вибуху та пожежі.

Авіатроща пасажирського літака в Індії: що відомо

Зазначається, що катастрофа сталася невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхай Пателя.

Як згодом повідомили в авіакомпанії, літак Boeing 787 Dreamliner прямував до британського аеропорту Гатвік, що за 40 кілометрів на південь від Лондона.

Після падіння, на місці аварії піднявся величезний стовп чорного диму.

Зазначається, що літак був добре заправлений перед вильотом, що посилило інтенсивність вибуху під час аварії.

За даними Flightradar24, розбився Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Авіакомпанія Air India вже підтвердила авіакатастрофу та у своїй заяві повідомила, що літак прямував з індійського міста Ахмедабад до міжнародного аеропорту Лондон-Гатвік

На місце спрямували кілька пожежних машин та машин швидкої допомоги.

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