Авіатроща у Південній Кореї. Слідчі розслідують дві ймовірні причини аварії

Слідчі, які розслідують найбільшу авіакатастрофу в Південній Кореї, зосередилися на версіях зіткнення з птахами та поломки шасі. В результаті аварії загинули 179 людей.

Слідчі озвучили дві причини авіатрощі в Південній Кореї

Як зазначається, літак був майже повністю знищений внаслідок вибуху, однак слідчі вже витягли два бортові самописці. Один із них пошкоджений, тому для зчитування даних знадобиться додатковий час.

Уряд Південної Кореї оголосив про початок масштабної перевірки всіх 101 літака Boeing 737-800, які використовуються в країні. Це рішення прийнято з огляду не тільки на катастрофу, а й через інший інцидент із літаком тієї ж моделі того ж дня, коли було виявлено проблему з шасі. Тоді постраждалих не було.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Слідчі перевірятимуть:

чи дотримувався екіпаж інструкцій з безпеки,

як аеропорт забезпечував захист від зіткнень із птахами,

чи було відключено систему живлення літака перед аварією,

чи міг локалізатор, який керує посадкою літака, спричинити трагедію.

Пілот літака, якого вважали досвідченим капітаном із майже 7 тисячами годин нальоту, після попередження диспетчерів про можливе зіткнення з птахами подав сигнал тривоги. Під час першої спроби посадки він вирішив здійснити відхід і почав другу спробу, отримавши дозвіл від диспетчерської. Поширити

Чиновники вважають малоймовірним, що довжина злітно-посадкової смуги могла бути причиною аварії.

Експерти зазначають, що зіткнення з птахами рідко є смертельним фактором, оскільки літаки здатні продовжувати політ на одному двигуні. Однак залишається незрозумілим, чому шасі не розгорнулося та чи було це пов’язано із зіткненням із птахами.

Аварія з пасажирським літаком стала найсмертоноснішою авіакатастрофою у Південній Кореї

Як зазначає видання, катастрофа сталася близько 9:07 за місцевим часом.

До вечора рятувальники знайшли тіла всіх загиблих. З 181 особи, які перебували на борту рейсу 7C2216 авіакомпанії Jeju Air, вижили лише двоє пасажирів.

На борту літака перебували 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти.

Ця трагедія стала найсмертоноснішою авіакатастрофою в історії Південної Кореї. Раніше найбільшою катастрофою вважався інцидент з літаком Asiana Haenam у 1993 році, внаслідок якого загинули 66 осіб.