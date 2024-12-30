Авиатроща в Южной Корее. Следователи расследуют две вероятные причины аварии
Категория
Мир
Дата публикации

Авиатроща в Южной Корее. Следователи расследуют две вероятные причины аварии

Авиатроща в Южной Корее. Следователи расследуют две вероятные причины аварии
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Источник:  Bloomberg

Следователи, расследующие крупнейшую авиакатастрофу в Южной Корее, сосредоточились на версиях столкновения с птицами и поломке шасси. В результате аварии погибли 179 человек.

Главные тезисы

  • Следователи расследуют авиатрость в Южной Корее и сосредотачиваются на двух возможных причинах: столкновение с птицами и поломка шасси.
  • Правительство страны начало масштабную проверку всех 101 самолета Boeing 737-800 после катастрофы, а также из-за инцидента с шасси в тот же день.
  • Несмотря на опытного пилота и низкую вероятность длины полосы как причины аварии, следователи рассматривают разные возможности, включая столкновения с птицами.
  • Авиакатастрофа с самолетом Jeju Air стала самой смертоносной в истории Южной Кореи, где из 181 человека выжили только двое.
  • Южная Корея объявила семидневный траур из-за трагедии, флаги на государственных учреждениях будут приспущены.

Следователи озвучили две причины авиатрощи в Южной Корее

Как отмечается, самолет был почти полностью уничтожен в результате взрыва, однако следователи уже извлекли два бортовых самописца. Один из них поврежден, поэтому для считывания данных потребуется дополнительное время.

Правительство Южной Кореи объявило о начале масштабной проверки всех 101 самолета Boeing 737-800 , которые используются в стране. шасси. Тогда пострадавших не было.

Следователи будут проверять:

  • следовал ли экипаж инструкций по безопасности,

  • как аэропорт обеспечивал защиту от столкновений с птицами,

  • была ли отключена система питания самолета перед аварией,

  • мог локализатор, управляющий посадкой самолета, вызвать трагедию.

Пилот самолета, которого считали опытным капитаном почти с 7 тысячами часов налета, после предупреждения диспетчеров о возможном столкновении с птицами подал сигнал тревоги. Во время первой попытки посадки он решил совершить уход и предпринял вторую попытку, получив разрешение от диспетчерской.

Чиновники считают маловероятным, что длина взлетно-посадочной полосы могла быть причиной аварии.

Эксперты отмечают, что столкновение с птицами редко является смертельным фактором, поскольку самолеты способны продолжать полет на одном двигателе. Однако остается непонятным, почему шасси не развернулось и было ли это связано со столкновением с птицами.

Авария с пассажирским самолетом стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее

Как отмечает издание, катастрофа произошла около 9:07 по местному времени.

К вечеру спасатели обнаружили тела всех погибших. Из 181 человека, находившихся на борту рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air, выжили только двое пассажиров.

На борту самолета находились 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.

Эта трагедия стала самой смертоносной авиакатастрофой в истории Южной Кореи. Ранее самой крупной катастрофой считался инцидент с самолетом Asiana Haenam в 1993 году, в результате которого погибли 66 человек.

Южная Корея объявила семидневный траур по авиакатастрофе. Флаги на правительственных учреждениях будут приспущены, а государственные служащие будут носить черные ленты.

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