Авиатроща в Южной Корее. Следователи расследуют две вероятные причины аварии

Следователи, расследующие крупнейшую авиакатастрофу в Южной Корее, сосредоточились на версиях столкновения с птицами и поломке шасси. В результате аварии погибли 179 человек.
Главные тезисы
- Следователи расследуют авиатрость в Южной Корее и сосредотачиваются на двух возможных причинах: столкновение с птицами и поломка шасси.
- Правительство страны начало масштабную проверку всех 101 самолета Boeing 737-800 после катастрофы, а также из-за инцидента с шасси в тот же день.
- Несмотря на опытного пилота и низкую вероятность длины полосы как причины аварии, следователи рассматривают разные возможности, включая столкновения с птицами.
- Авиакатастрофа с самолетом Jeju Air стала самой смертоносной в истории Южной Кореи, где из 181 человека выжили только двое.
- Южная Корея объявила семидневный траур из-за трагедии, флаги на государственных учреждениях будут приспущены.
Следователи озвучили две причины авиатрощи в Южной Корее
Как отмечается, самолет был почти полностью уничтожен в результате взрыва, однако следователи уже извлекли два бортовых самописца. Один из них поврежден, поэтому для считывания данных потребуется дополнительное время.
Правительство Южной Кореи объявило о начале масштабной проверки всех 101 самолета Boeing 737-800 , которые используются в стране. шасси. Тогда пострадавших не было.
BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8— BNO News (@BNONews) December 29, 2024
Следователи будут проверять:
следовал ли экипаж инструкций по безопасности,
как аэропорт обеспечивал защиту от столкновений с птицами,
была ли отключена система питания самолета перед аварией,
мог локализатор, управляющий посадкой самолета, вызвать трагедию.
Чиновники считают маловероятным, что длина взлетно-посадочной полосы могла быть причиной аварии.
Эксперты отмечают, что столкновение с птицами редко является смертельным фактором, поскольку самолеты способны продолжать полет на одном двигателе. Однако остается непонятным, почему шасси не развернулось и было ли это связано со столкновением с птицами.
Авария с пассажирским самолетом стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее
Как отмечает издание, катастрофа произошла около 9:07 по местному времени.
К вечеру спасатели обнаружили тела всех погибших. Из 181 человека, находившихся на борту рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air, выжили только двое пассажиров.
На борту самолета находились 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.
Эта трагедия стала самой смертоносной авиакатастрофой в истории Южной Кореи. Ранее самой крупной катастрофой считался инцидент с самолетом Asiana Haenam в 1993 году, в результате которого погибли 66 человек.
Южная Корея объявила семидневный траур по авиакатастрофе. Флаги на правительственных учреждениях будут приспущены, а государственные служащие будут носить черные ленты.
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