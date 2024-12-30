Авиатроща в Южной Корее. Следователи расследуют две вероятные причины аварии

Следователи, расследующие крупнейшую авиакатастрофу в Южной Корее, сосредоточились на версиях столкновения с птицами и поломке шасси. В результате аварии погибли 179 человек.

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Как отмечается, самолет был почти полностью уничтожен в результате взрыва, однако следователи уже извлекли два бортовых самописца. Один из них поврежден, поэтому для считывания данных потребуется дополнительное время.

Правительство Южной Кореи объявило о начале масштабной проверки всех 101 самолета Boeing 737-800 , которые используются в стране. шасси. Тогда пострадавших не было.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Следователи будут проверять:

следовал ли экипаж инструкций по безопасности,

как аэропорт обеспечивал защиту от столкновений с птицами,

была ли отключена система питания самолета перед аварией,

мог локализатор, управляющий посадкой самолета, вызвать трагедию.

Пилот самолета, которого считали опытным капитаном почти с 7 тысячами часов налета, после предупреждения диспетчеров о возможном столкновении с птицами подал сигнал тревоги. Во время первой попытки посадки он решил совершить уход и предпринял вторую попытку, получив разрешение от диспетчерской. Поделиться

Чиновники считают маловероятным, что длина взлетно-посадочной полосы могла быть причиной аварии.

Эксперты отмечают, что столкновение с птицами редко является смертельным фактором, поскольку самолеты способны продолжать полет на одном двигателе. Однако остается непонятным, почему шасси не развернулось и было ли это связано со столкновением с птицами.

Авария с пассажирским самолетом стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее

Как отмечает издание, катастрофа произошла около 9:07 по местному времени.

К вечеру спасатели обнаружили тела всех погибших. Из 181 человека, находившихся на борту рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air, выжили только двое пассажиров.

На борту самолета находились 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.

Эта трагедия стала самой смертоносной авиакатастрофой в истории Южной Кореи. Ранее самой крупной катастрофой считался инцидент с самолетом Asiana Haenam в 1993 году, в результате которого погибли 66 человек.