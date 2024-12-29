Авиатроща в Южной Корее. Спасатели обнаружили тела 179 погибших

В Южной Корее в аэропорту "Муан" обнаружены тела всех жертв авиакатастрофы. Всего в результате аварии погибли 179 человек.
Главные тезисы
- Авиакатастрофа в Южной Корее привела к гибели 179 человек, на борту самолета Jeju Air выжили только двое пассажиров
- Трагедия в аэропорту "Муан" стала самой масштабной авиакатастрофой в истории Южной Кореи
- Власти страны начали расследование по причинам аварии, предполагают, что шасси самолета могли отказать из-за столкновения с птицей
- Южная Корея объявила семидневный траур по авиакатастрофе, Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поддержку корейскому народу.
- Украина поддерживает Южную Корею в это тяжелое время, объединяя горе и соболезнования со всеми, кто пострадал от этой трагедии
Авария с пассажирским самолетом стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее
Как отмечает издание, катастрофа произошла около 9:07 по местному времени.
К вечеру спасатели обнаружили тела всех погибших. Из 181 человека, находившихся на борту рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air, выжили только двое пассажиров.
На борту самолета находились 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.
Эта трагедия стала самой смертоносной авиакатастрофой в истории Южной Кореи. Ранее самой катастрофой считался инцидент с самолетом Asiana Haenam в 1993 году, в результате которого погибли 66 человек.
Масштабы сегодняшней трагедии почти втрое больше.
Чиновники предполагают, что авария могла произойти из-за отказа шасси, возможно, вызванного столкновением с птицей. Начато расследование по установлению точной причины трагедии.
Южная Корея объявила семидневный траур по авиакатастрофе. Флаги на правительственных учреждениях будут приспущены, а государственные служащие будут носить черные ленты.
Зеленский отреагировал на масштабную авиакатастрофу в Южной Корее
Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу Южной Кореи и исполняющему обязанности президента страны Чхве Сан Моку.
Tragic news of a devastating Jeju Air accident at Muan International Airport in Muan County, Republic of Korea, claiming so many lives. Each life lost is an immeasurable tragedy.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2024
On behalf of the Ukrainian people and myself, I extend heartfelt condolences to the bereaved…
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