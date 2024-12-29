Авиатроща в Южной Корее. Спасатели обнаружили тела 179 погибших

В Южной Корее в аэропорту "Муан" обнаружены тела всех жертв авиакатастрофы. Всего в результате аварии погибли 179 человек.

Авария с пассажирским самолетом стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее

Как отмечает издание, катастрофа произошла около 9:07 по местному времени.

К вечеру спасатели обнаружили тела всех погибших. Из 181 человека, находившихся на борту рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air, выжили только двое пассажиров.

На борту самолета находились 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.

Эта трагедия стала самой смертоносной авиакатастрофой в истории Южной Кореи. Ранее самой катастрофой считался инцидент с самолетом Asiana Haenam в 1993 году, в результате которого погибли 66 человек.

Масштабы сегодняшней трагедии почти втрое больше.

Чиновники предполагают, что авария могла произойти из-за отказа шасси, возможно, вызванного столкновением с птицей. Начато расследование по установлению точной причины трагедии.

Южная Корея объявила семидневный траур по авиакатастрофе. Флаги на правительственных учреждениях будут приспущены, а государственные служащие будут носить черные ленты.

Зеленский отреагировал на масштабную авиакатастрофу в Южной Корее

Ужасная новость о трагической авиакатастрофе самолета Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в Республике Корея, унесшей столько жизней. Каждая потеря — это неизмеримая трагедия, — заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу Южной Кореи и исполняющему обязанности президента страны Чхве Сан Моку.

Tragic news of a devastating Jeju Air accident at Muan International Airport in Muan County, Republic of Korea, claiming so many lives. Each life lost is an immeasurable tragedy.



On behalf of the Ukrainian people and myself, I extend heartfelt condolences to the bereaved… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2024