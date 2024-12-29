Авіатроща у Південній Кореї. Рятувальники знайшли тіла 179 загиблих

У Південній Кореї в аеропорту “Муан” виявлено тіла всіх жертв авіакатастрофи. Загалом внаслідок аварії загинуло 179 людей.

Аварія з пасажирським літаком стала найсмертоноснішою авіакатастрофою у Південній Кореї

Як зазначає видання, катастрофа сталася близько 9:07 за місцевим часом.

До вечора рятувальники знайшли тіла всіх загиблих. З 181 особи, які перебували на борту рейсу 7C2216 авіакомпанії Jeju Air, вижили лише двоє пасажирів.

На борту літака перебували 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти.

Ця трагедія стала найсмертоноснішою авіакатастрофою в історії Південної Кореї. Раніше найбільшою катастрофою вважався інцидент з літаком Asiana Haenam у 1993 році, внаслідок якого загинули 66 осіб.

Масштаби сьогоднішньої трагедії майже утричі більші.

Чиновники припускають, що аварія могла статися через відмову шасі, можливо, спричинену зіткненням із птахом. Розпочато розслідування для встановлення точної причини трагедії.

Південна Корея оголосила семиденну жалобу через авіакатастрофу. Прапори на урядових установах будуть приспущені, а державні службовці носитимуть чорні стрічки.

Зеленський відреагував на масштабну авіакатастрофу у Південній Кореї

Жахлива новина про трагічну авіакатастрофу літака Jeju Air у міжнародному аеропорту "Муан" у Республіці Корея, яка забрала стільки життів. Кожна втрата — це незмірна трагедія, — заявив Володимир Зеленський Поширити

Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття родинам загиблих, народу Південної Кореї та виконувачу обов’язків президента країни Чхве Сан Моку.

Tragic news of a devastating Jeju Air accident at Muan International Airport in Muan County, Republic of Korea, claiming so many lives. Each life lost is an immeasurable tragedy.



On behalf of the Ukrainian people and myself, I extend heartfelt condolences to the bereaved… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2024