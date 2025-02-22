Авіатроща Іл-76. Експерти підтвердили 50 збігів ДНК у переданих Росією останках українських військовополонених

Експертизи підтвердили збіги ДНК останків майже 50 українських військовополонених із 62 тіл, які передали росіяни нібито з літака Іл-76, який розбився у січні 2024 року.
Головні тези:
- Експертизи підтвердили понад 50 збігів ДНК у переданих Росією останках українських військовополонених з літака Іл-76.
- Координаційний штаб веде розслідування щодо цієї авіатрощі, інформація про збіги ДНК отримується від родичів загиблих.
- Російська сторона передала Україні останки тіл, які, за їхньою легендою, знаходилися в літаку Іл-76, проте поки немає доказів цього.
50 збігів ДНК виявлено у переданих РФ останках українських військовополонених
Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Координаційного штабу, ми знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, які передали росіяни, з ДНК родичів.
Охріменко розказав, що Україна отримала від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку.
Нагадаємо, що на початку 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився Іл-76, на якому, як стверджувала російська сторона, знаходилися 65 українських військовополонених, які летіли на обмін.
У грудні у Коордштабі повідомили, що у рамках репатріаційних заходів повернули тіла ймовірно загиблих під час цієї авіатрощі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-