Авіатроща Іл-76. Експерти підтвердили 50 збігів ДНК у переданих Росією останках українських військовополонених
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіатроща Іл-76. Експерти підтвердили 50 збігів ДНК у переданих Росією останках українських військовополонених

Аватроща
Джерело:  Укрінформ

Експертизи підтвердили збіги ДНК останків майже 50 українських військовополонених із 62 тіл, які передали росіяни нібито з літака Іл-76, який розбився у січні 2024 року.

Головні тези:

  • Експертизи підтвердили понад 50 збігів ДНК у переданих Росією останках українських військовополонених з літака Іл-76.
  • Координаційний штаб веде розслідування щодо цієї авіатрощі, інформація про збіги ДНК отримується від родичів загиблих.
  • Російська сторона передала Україні останки тіл, які, за їхньою легендою, знаходилися в літаку Іл-76, проте поки немає доказів цього.

50 збігів ДНК виявлено у переданих РФ останках українських військовополонених

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Координаційного штабу, ми знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, які передали росіяни, з ДНК родичів.

Охріменко розказав, що Україна отримала від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку.

Але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає.

Нагадаємо, що на початку 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився Іл-76, на якому, як стверджувала російська сторона, знаходилися 65 українських військовополонених, які летіли на обмін.

У грудні у Коордштабі повідомили, що у рамках репатріаційних заходів повернули тіла ймовірно загиблих під час цієї авіатрощі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українських полонених не було на борту російського Іл-76 — Данілов
Данілов
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російському Іл-76 могли загинути оператори літака-розвідника А-50
Падіння Іл-76
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Падіння Іл-76. РФ заявила про передачу Україні тіла загиблих — у Коордштабі відреагували
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Падіння Іл-76. РФ заявила про передачу Україні тіла загиблих — у Коордштабі відреагували

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?