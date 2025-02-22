Авіатроща Іл-76. Експерти підтвердили 50 збігів ДНК у переданих Росією останках українських військовополонених

Експертизи підтвердили збіги ДНК останків майже 50 українських військовополонених із 62 тіл, які передали росіяни нібито з літака Іл-76, який розбився у січні 2024 року.

50 збігів ДНК виявлено у переданих РФ останках українських військовополонених

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Координаційного штабу, ми знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, які передали росіяни, з ДНК родичів.

Охріменко розказав, що Україна отримала від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку.

Але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає. Поширити

Нагадаємо, що на початку 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився Іл-76, на якому, як стверджувала російська сторона, знаходилися 65 українських військовополонених, які летіли на обмін.