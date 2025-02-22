Авиакатастрофа Ил-76. Эксперты подтвердили 50 совпадений ДНК в переданных Россией останках украинских военнопленных

Экспертизы подтвердили совпадение ДНК останков почти 50 украинских военнопленных из 62 тел, которые передали россияне якобы из разбившегося в январе 2024 года самолета Ил-76.
Главные тезисы
- Экспертиза подтвердила совпадение ДНК около 50 украинских военнопленных из переданных останков самолета Ил-76.
- Координационный штаб ведет расследование авиакатастрофы, информация о совпадениях ДНК получается от родственников погибших.
- Несмотря на передачу российской стороной останков украинцам, пока нет доказательств того, что они действительно находились на борту Ил-76.
50 совпадений ДНК обнаружены в переданных РФ останках украинских военнопленных
Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
Действительно, в декабре нам вернули 62 тела. По этому делу СБУ проводит расследование. От семей, которые обращаются в Координационный штаб, мы знаем о почти 50 предварительных совпадениях останков, которые передали россияне, из ДНК родственников.
Охрименко рассказал, что Украина получила от российской стороны, по их легенде, останки тел, якобы находившихся в самолете.
Напомним, что в начале 2024 года в Белгородской области РФ разбился Ил-76, на котором, как утверждала российская сторона, находились 65 украинских военнопленных, летевших на обмен.
В декабре в Коордштабе сообщили, что в рамках репатриационных мероприятий вернули тела предположительно погибших во время этой авиатрошки.
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