В Индии разбился самолет — на борту было более 200 пассажиров

12 июня в Индии разбился самолет авиакомпании Air India, летевший в Великобританию. На его борту, по предварительным данным, было более 200 пассажиров.
Главные тезисы
- В Индии произошло крушение самолета Boeing 787 Dreamliner с более чем 200 пассажирами на борту.
- Авиакатастрофа случилась вскоре после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя.
Авиакатастрофа пассажирского самолета в Индии: что известно
Отмечается, что крушение произошло вскоре после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя.
#BREAKING | Air India Ahmedabad-London flight crashes near airport in Gujarat's Meghani area— The Times Of India (@timesofindia) June 12, 2025
More details awaited 🔗https://t.co/h1DrVJXaWq pic.twitter.com/MiuFVuB4AC
Как впоследствии сообщили в авиакомпании, самолет Boeing 787 Dreamliner направлялся в британский аэропорт Гатвик, в 40 километрах южнее Лондона.
После падения на месте аварии поднялся огромный столб черного дыма.
Отмечается, что самолет был хорошо заправлен перед вылетом, что усилило интенсивность взрыва в результате аварии.
На место направили несколько пожарных машин и скорой помощи.
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