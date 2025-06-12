В Индии разбился самолет — на борту было более 200 пассажиров

12 июня в Индии разбился самолет авиакомпании Air India, летевший в Великобританию. На его борту, по предварительным данным, было более 200 пассажиров.

Авиакатастрофа пассажирского самолета в Индии: что известно

Отмечается, что крушение произошло вскоре после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя.

#BREAKING | Air India Ahmedabad-London flight crashes near airport in Gujarat's Meghani area



More details awaited 🔗https://t.co/h1DrVJXaWq pic.twitter.com/MiuFVuB4AC — The Times Of India (@timesofindia) June 12, 2025

Как впоследствии сообщили в авиакомпании, самолет Boeing 787 Dreamliner направлялся в британский аэропорт Гатвик, в 40 километрах южнее Лондона.

После падения на месте аварии поднялся огромный столб черного дыма.

Отмечается, что самолет был хорошо заправлен перед вылетом, что усилило интенсивность взрыва в результате аварии.

По данным Flightradar24, разбился Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB. Авиакомпания Air India уже подтвердила авиакатастрофу и в своем заявлении сообщила, что самолет следовал из индийского города Ахмедабад в международный аэропорт Лондон-Гатвик. Поделиться

На место направили несколько пожарных машин и скорой помощи.