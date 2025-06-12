В Индии разбился самолет — на борту было более 200 пассажиров
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Индии разбился самолет — на борту было более 200 пассажиров

Индия
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Источник:  Reuters

12 июня в Индии разбился самолет авиакомпании Air India, летевший в Великобританию. На его борту, по предварительным данным, было более 200 пассажиров.

Главные тезисы

  • В Индии произошло крушение самолета Boeing 787 Dreamliner с более чем 200 пассажирами на борту.
  • Авиакатастрофа случилась вскоре после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя.

Авиакатастрофа пассажирского самолета в Индии: что известно

Отмечается, что крушение произошло вскоре после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя.

Как впоследствии сообщили в авиакомпании, самолет Boeing 787 Dreamliner направлялся в британский аэропорт Гатвик, в 40 километрах южнее Лондона.

После падения на месте аварии поднялся огромный столб черного дыма.

Отмечается, что самолет был хорошо заправлен перед вылетом, что усилило интенсивность взрыва в результате аварии.

По данным Flightradar24, разбился Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB. Авиакомпания Air India уже подтвердила авиакатастрофу и в своем заявлении сообщила, что самолет следовал из индийского города Ахмедабад в международный аэропорт Лондон-Гатвик.

На место направили несколько пожарных машин и скорой помощи.

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