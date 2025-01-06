Авиакатастрофа в Казахстане. Алиев требует наказать ответственных за крушение россиян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ответственность за сбитый самолет лежит на представителях Российской Федерации. Он призвал к наказанию виновных.

Алиев требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета

С уверенностью могу сказать, что вина за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау — ред.) лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, прозрачности и человечности. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Президент Азербайджана отметил, что сейчас идет расшифровка черных ящиков самолета.

Верю, что в ближайшее время мы получим предварительные результаты, и станет ясна полная картина этой трагедии. Это будет важным шагом в деле расследования катастрофы и привлечения виновных к ответственности, подчеркнул Алиев. Поделиться

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Власти Азербайджана назвали предварительную причину авиатрошки

"Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиатрощи в Казахстане.

Как утверждают пострадавшие пассажиры и бортпроводники, они слышали звуки взрывов, когда самолет пролетал над Грозным.

Кроме того, указано, что на крыле обнаружили следы пробоин, а внутри фюзеляжа повреждения от различных режущих предметов.

Сам Ильхам Алиев отметил, что указанные повреждения повлияли на управляемость самолета. Что также важно понимать, хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрелов с земли.