Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ответственность за сбитый самолет лежит на представителях Российской Федерации. Он призвал к наказанию виновных.
Главные тезисы
- Президент Азербайджана требует наказать виновных за авиакатастрофу в Казахстане, обвинив представителей РФ.
- Расследование показывает предварительные причины крушения, указывая на возможное внешнее влияние и повреждение самолета в результате обстрела.
- Погибли 38 человек в результате падения самолета Embraer авиакомпании 'Азербайджанские авиалинии' возле города Актау.
- Ильхам Алиев выразил надежду на скорую расшифровку черных ящиков и привлечение виновных к ответственности.
- Грозные звуки взрывов, следы пробоин на крыле и повреждение различных режущих предметов указывают на подозрительные обстоятельства авиакатастрофы.
Алиев требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета
Президент Азербайджана отметил, что сейчас идет расшифровка черных ящиков самолета.
25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
Власти Азербайджана назвали предварительную причину авиатрошки
"Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиатрощи в Казахстане.
Как утверждают пострадавшие пассажиры и бортпроводники, они слышали звуки взрывов, когда самолет пролетал над Грозным.
Кроме того, указано, что на крыле обнаружили следы пробоин, а внутри фюзеляжа повреждения от различных режущих предметов.
Сам Ильхам Алиев отметил, что указанные повреждения повлияли на управляемость самолета. Что также важно понимать, хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрелов с земли.
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