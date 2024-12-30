Унижение Путина перед Алиевым. Что задумал диктатор

Новость о том, что российский диктатор Владимир Путин решил извиниться перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после крушения самолета авиакомпании AZAL шокировала многих. Однако иностранные эксперты предупреждают, что на этом все не закончится.

Путин боится потерять еще одного важного союзника

Журналисты обращают внимание на то, что за четверть века, в течение которых Путин держится у власти, он практически никогда не извинялся официально за что-нибудь.

Однако ситуация со сбитием Россией азербайджанского самолета загнала диктатора в тупик.

Несмотря на то, что он до сих пор не признал вину РФ, все же попросил прощения у Алиева.

Фактически Путин осознал, что российская ложь о птицах, якобы ставших причиной катастрофы, не убедит его коллегу.

Президент Азербайджана требует, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Алиев не собирается унижаться, ведь Азербайджан — важнейший партнер в отмывании российского газа, который он покупает и экспортирует в Европу "как свой собственный". Поделиться

На этом фоне, чтобы не потерять важного союзника, Путин решил выполнить часть условий Алиева, в первую очередь касательно официальных извинений.

Несмотря на это, предупреждают журналисты, российский диктатор все равно попытается свалить всю вину на Украину, которая никак не причастна к катастрофе.

Власти Азербайджана назвали предварительную причину трагедии

"Азербайджанские авиалинии" и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назвали "внешнее влияние" предварительной причиной авиакатастрофы в Казахстане.

Как утверждают пострадавшие пассажиры и бортпроводники, они слышали звуки взрывов, когда самолет пролетал над Грозным.

Кроме того, указано, что на крыле обнаружили следы пробоин, а внутри фюзеляжа повреждения от различных режущих предметов.

Сам Ильхам Алиев отметил, что указанные повреждения повлияли на управляемость самолета.

Что также важно понимать, хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрелов с земли.