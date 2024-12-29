Путин позвонил Алиеву после громких публичных обвинений
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Политика
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Путин позвонил Алиеву после громких публичных обвинений

Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин во второй раз за последние сутки позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву якобы для обсуждения крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".

Главные тезисы

  • Песков раскрыл детали новых переговоров Путина и Алиева.
  • Алиев заявил о повреждении самолета на территории России и обвинил РФ в катастрофе.

Что известно о новых переговорах Путина и Алиева

Об очередном телефонном разговоре сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам последнего, президент Азербайджана и российский диктатор созвонились 29 декабря, чтобы продолжить обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".

Команда Ильхама Алиева обратила внимание на то, что именно Путина позвонил по телефону азербайджанскому лидеру, а не наоборот.

В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары", — сказано в официальном заявлении.

Что также важно понимать, Путин позвонил Алиеву второй раз за последние сутки после того, как азербайджанский лидер обвинил Россию в катастрофе, а также попытках замять этот вопрос.

Фото: скриншот

Как Алиев комментирует авиакатастрофу в Казахстане

По словам президента страны, самолет Embraer 190 получил внешние повреждения еще на территории России — это произошло возле города Грозный.

Следует отметить, что именно повреждения повлияли на управляемость самолета.

Известно, что азербайджанский гражданский самолет был выведен из управления посредством радиоэлектронной борьбы. Это явилось первым этапом повреждения воздушного судна.

Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана

Более того, указано, что хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрела с земли.

Удивляет и огорчает, что российские официальные лица пытаются замять ситуацию, выдвигая версии о взрыве газового баллона. Такое поведение только усложняет ситуацию и не способствует установлению правды, — посетовал Алиев.

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