Путин позвонил Алиеву после громких публичных обвинений

Российский диктатор Владимир Путин во второй раз за последние сутки позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву якобы для обсуждения крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".
Главные тезисы
- Песков раскрыл детали новых переговоров Путина и Алиева.
- Алиев заявил о повреждении самолета на территории России и обвинил РФ в катастрофе.
Что известно о новых переговорах Путина и Алиева
Об очередном телефонном разговоре сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По словам последнего, президент Азербайджана и российский диктатор созвонились 29 декабря, чтобы продолжить обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".
Команда Ильхама Алиева обратила внимание на то, что именно Путина позвонил по телефону азербайджанскому лидеру, а не наоборот.
Что также важно понимать, Путин позвонил Алиеву второй раз за последние сутки после того, как азербайджанский лидер обвинил Россию в катастрофе, а также попытках замять этот вопрос.
Как Алиев комментирует авиакатастрофу в Казахстане
По словам президента страны, самолет Embraer 190 получил внешние повреждения еще на территории России — это произошло возле города Грозный.
Следует отметить, что именно повреждения повлияли на управляемость самолета.
Более того, указано, что хвостовая часть самолета сильно пострадала в результате обстрела с земли.
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