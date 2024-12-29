Путін подзвонив Алієву після гучних публічних звинувачень

Російський диктатор Володимир Путін вдруге протягом останньої доби зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву нібито для обговорення катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній".
Головні тези:
- Пєсков розкрив деталі нових переговорів Путіна та Алієва.
- Алієв заявив про пошкодження літака на території Росії та звинуватив РФ в авіатрощі.
Що відомо про нові переговори Путіна та Алієва
Про чергову телефонну розмову повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За словами останнього, президент Азербайджану та російський диктатор зідзвонилися 29 грудня, щоб продовжити обговорення питань, пов'язаних із катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній".
Команда Ільхама Алієва звернула увагу на те, що саме Путіна зателефонував азербайджанському лідеру, а не навпаки.
Що також важливо розуміти, Путін подзвонив Алієву вдруге за останню добу після того, як азербайджанський лідер звинуватив Росію в авіатрощі, а також намаганнях зам'яти це питання.
Як Алієв коментує авіакатастрофу у Казахстані
За словами президента країни, літак Embraer 190 зазнав зовнішніх ушкоджень ще на території Росії — це сталося біля міста Грозний.
Варто зазначити, що саме пошкодження вплинули на керованість літака.
Ба більше, вказано, що хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.
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