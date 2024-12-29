Путін подзвонив Алієву після гучних публічних звинувачень

Що відомо про нові переговори Путіна та Алієва

Про чергову телефонну розмову повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, президент Азербайджану та російський диктатор зідзвонилися 29 грудня, щоб продовжити обговорення питань, пов'язаних із катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній".

Команда Ільхама Алієва звернула увагу на те, що саме Путіна зателефонував азербайджанському лідеру, а не навпаки.

Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних із катастрофою пасажирського літака Закритого акціонерного товариства "Азербайджан Хава Йоллари", — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Що також важливо розуміти, Путін подзвонив Алієву вдруге за останню добу після того, як азербайджанський лідер звинуватив Росію в авіатрощі, а також намаганнях зам'яти це питання.

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За словами президента країни, літак Embraer 190 зазнав зовнішніх ушкоджень ще на території Росії — це сталося біля міста Грозний.

Варто зазначити, що саме пошкодження вплинули на керованість літака.

Відомо, що азербайджанський цивільний літак був виведений з керування за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Це стало першим етапом пошкодження повітряного судна. Ільхам Алієв Президент Азербайджану

Ба більше, вказано, що хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.