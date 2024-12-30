Приниження Путіна перед Алієвим. Що насправді замислив диктатор

Новина про те, що російський диктатор Володимир Путін вирішив попросити вибачення у президента Азербайджану Ільхама Алієва після катастрофи літака авіакомпанії AZAL шокувала багатьох. Однак іноземні експерти попереджають, що на цьому все не закінчиться.

Путін боїться втратити ще одного важливого союзника

Журналісти звертають увагу на те, що за чверть століття, протягом яких Путін тримається при владі, він практично ніколи не перепрошував офіційно за що-небудь.

Однак ситуація зі збиттям Росією азербайджанського літака загнала диктатора у глухий кут.

Попри те, що він досі не визнав провини РФ у цій трагедії, та все ж попросив вибачення в Алієва.

Фактично Путін усвідомив, що російська брехня про птахів, які нібито стали причиною катастрофи, не переконає його колегу.

Президент Азербайджану вимагає, щоб Росія взяла на себе відповідальність. Алієв не збирається принижуватися, адже Азербайджан — найважливіший партнер у відмиванні російського газу, який він купує й експортує в Європу "як свій власний". Поширити

На цьому тлі, щоб не втрати важливо союзника, Путін вирішив виконати частину умов Алієва, насамперед щодо офіційних вибачень.

Попри це, попереджають журналісти, російський диктатор все одно спробує звалити всю вину на Україну, яка жодним чином не причетна до катастрофи.

Влада Азербайджану назвала попередню причину авіатрощі

"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.

Як стверджують постраждалі пасажири і бортпровідники, вони чули звуки вибухів, коли літак пролітав над Грозним.

Окрім того, вказано, що на крилі виявили сліди пробоїн, а всередині фюзеляжу — пошкодження від різних ріжучих предметів.

Сам Ільхам Алієв наголосив, що вказані пошкодження вплинули на керованість літака.

Що також важливо розуміти, хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.