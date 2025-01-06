Авіатроща у Казахстані. Алієв вимагає покарати відповідальних за катастрофу росіян
Категорія
Світ
Дата публікації

Авіатроща у Казахстані. Алієв вимагає покарати відповідальних за катастрофу росіян

Авіатроща у Казахстані. Алієв вимагає покарати відповідальних за катастрофу росіян
Джерело:  Азертадж

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відповідальність за збиття літака лежить на представниках Російської Федерації. Він закликав до покарання винних.

Головні тези:

  • Президент Азербайджану вимагає покарати винних за авіакатастрофу у Казахстані, звинувативши представників РФ.
  • Розлідування показує попередні причини катастрофи, вказуючи на можливий зовнішній вплив та пошкодження літака внаслідок обстрілу.
  • Загинули 38 людей унаслідок падіння літака Embraer авіакомпанії 'Азербайджанські авіалінії' біля міста Актау.
  • Ільхам Алієв висловив надію на швидке розшифрування чорних скриньок та притягнення винних до відповідальності.
  • Грозні звуки вибухів, сліди пробоїн на крилі та пошкодження від різних ріжучих предметів вказують на підозрілі обставини авіакатастрофи.

Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

З упевненістю можу сказати, що вина за загибель азербайджанських громадян у цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау — ред.) лежить на представниках Російської Федерації. Ми вимагаємо справедливості, покарання винних, прозорості та людяності.

Ільхам Алієв

Ільхам Алієв

Президент Азербайджану 

Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.

Вірю, що найближчим часом ми отримаємо попередні результати, і стане зрозумілою повна картина цієї трагедії. Це буде важливим кроком у справі розслідування катастрофи та притягнення винних до відповідальності, — підкреслив Алієв.

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Влада Азербайджану назвала попередню причину авіатрощі

"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.

Як стверджують постраждалі пасажири і бортпровідники, вони чули звуки вибухів, коли літак пролітав над Грозним.

Окрім того, вказано, що на крилі виявили сліди пробоїн, а всередині фюзеляжу — пошкодження від різних ріжучих предметів.

Сам Ільхам Алієв наголосив, що вказані пошкодження вплинули на керованість літака. Що також важливо розуміти, хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Алієв висунув Путіну чіткі умови після збиття Росією азербайджанського літака
Алієв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін подзвонив Алієву після гучних публічних звинувачень
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Приниження Путіна перед Алієвим. Що насправді замислив диктатор
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?