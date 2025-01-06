Авіатроща у Казахстані. Алієв вимагає покарати відповідальних за катастрофу росіян

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відповідальність за збиття літака лежить на представниках Російської Федерації. Він закликав до покарання винних.
Головні тези:
- Президент Азербайджану вимагає покарати винних за авіакатастрофу у Казахстані, звинувативши представників РФ.
- Розлідування показує попередні причини катастрофи, вказуючи на можливий зовнішній вплив та пошкодження літака внаслідок обстрілу.
- Загинули 38 людей унаслідок падіння літака Embraer авіакомпанії 'Азербайджанські авіалінії' біля міста Актау.
- Ільхам Алієв висловив надію на швидке розшифрування чорних скриньок та притягнення винних до відповідальності.
- Грозні звуки вибухів, сліди пробоїн на крилі та пошкодження від різних ріжучих предметів вказують на підозрілі обставини авіакатастрофи.
Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака
Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.
25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
Влада Азербайджану назвала попередню причину авіатрощі
"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.
Як стверджують постраждалі пасажири і бортпровідники, вони чули звуки вибухів, коли літак пролітав над Грозним.
Окрім того, вказано, що на крилі виявили сліди пробоїн, а всередині фюзеляжу — пошкодження від різних ріжучих предметів.
Сам Ільхам Алієв наголосив, що вказані пошкодження вплинули на керованість літака. Що також важливо розуміти, хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.
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