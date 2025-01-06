Авіатроща у Казахстані. Алієв вимагає покарати відповідальних за катастрофу росіян

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відповідальність за збиття літака лежить на представниках Російської Федерації. Він закликав до покарання винних.

Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

З упевненістю можу сказати, що вина за загибель азербайджанських громадян у цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау — ред.) лежить на представниках Російської Федерації. Ми вимагаємо справедливості, покарання винних, прозорості та людяності. Ільхам Алієв Президент Азербайджану

Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.

Вірю, що найближчим часом ми отримаємо попередні результати, і стане зрозумілою повна картина цієї трагедії. Це буде важливим кроком у справі розслідування катастрофи та притягнення винних до відповідальності, — підкреслив Алієв. Поширити

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Влада Азербайджану назвала попередню причину авіатрощі

"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіатрощі в Казахстані.

Як стверджують постраждалі пасажири і бортпровідники, вони чули звуки вибухів, коли літак пролітав над Грозним.

Окрім того, вказано, що на крилі виявили сліди пробоїн, а всередині фюзеляжу — пошкодження від різних ріжучих предметів.

Сам Ільхам Алієв наголосив, що вказані пошкодження вплинули на керованість літака. Що також важливо розуміти, хвостова частина літака сильно постраждала внаслідок обстрілу із землі.