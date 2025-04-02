Літак-бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ — відео

Надвечір 2 квітня стало відомо, що в Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Авіатроща літака-бомбардувальника Ту-22М3: що відомо

Стратегічний ракетоносець Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області, екіпаж катапультувався, льотчик загинув.

Про це повідомили у міністерстві оборони країни-агресорки.

Слід зазначити, що такий бомбардувальник коштує майже 300 мільйонів доларів.

Російські пропагандистські телеграм-канали оприлюднили відео з місця подій.

Літак упав в Усольському районі Іркутської області. За словами місцевих, все сталося поряд із селом Буреть. Спочатку вони почули вибух, потім побачили яскравий спалах та пожежу.

При падінні борт зачепив лінію електропередач. У двох найближчих селищах зникла електрика.