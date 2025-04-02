Літак-бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ — відео

Надвечір 2 квітня стало відомо, що в Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Головні тези:
- Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області РФ, в результаті чого відбулася загибель льотчика.
- Цей стратегічний ракетоносець коштує майже 300 мільйонів доларів.
- Під час падіння літак зачепив лінію електропередач, через що у двох селищах в Іркутській області відсутня електроенергія.
Авіатроща літака-бомбардувальника Ту-22М3: що відомо
Стратегічний ракетоносець Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області, екіпаж катапультувався, льотчик загинув.
Про це повідомили у міністерстві оборони країни-агресорки.
Слід зазначити, що такий бомбардувальник коштує майже 300 мільйонів доларів.
Російські пропагандистські телеграм-канали оприлюднили відео з місця подій.
Літак упав в Усольському районі Іркутської області. За словами місцевих, все сталося поряд із селом Буреть. Спочатку вони почули вибух, потім побачили яскравий спалах та пожежу.
При падінні борт зачепив лінію електропередач. У двох найближчих селищах зникла електрика.
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