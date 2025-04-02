Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ — видео

К вечеру 2 апреля стало известно, что в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Главные тезисы
- Вечером 2 апреля Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, что привело к гибели летчика.
- Самолет задел линию электропередач, что привело к отключению электроэнергии в двух селениях.
- Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб.
Авиакатастрофа самолета-бомбардировщика Ту-22М3: что известно
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, летчик погиб.
Об этом сообщили в министерстве обороны страны-агрессора.
Следует отметить, что такой бомбардировщик стоит около 300 миллионов долларов.
Российские пропагандистские телеграмма-каналы обнародовали видео с места событий.
Самолет упал в Усольском районе Иркутской области. По словам местных, все произошло рядом с селом Буреть. Сначала они услышали взрыв, потом увидели яркую вспышку и пожар.
При падении борт задел линию электропередач. В двух ближайших поселках пропало электричество.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-