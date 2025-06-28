Под Москвой разбился легкомоторный самолет Як-18Т с пассажирами — видео

Легкомоторный самолет Як-18Т разбился в районе подмосковной Коломны днем 28 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Под Коломной разбился самолет: все погибли

Предварительно погибли четыре человека, на земле разрушений нет.

Отказ двигателя, по предварительным данным, стал причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщили в оперативных службах.

Следователи выехали на место крушения самолета, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Як-18Т в Подмосковье.