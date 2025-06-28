Под Москвой разбился легкомоторный самолет Як-18Т с пассажирами — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Под Москвой разбился легкомоторный самолет Як-18Т с пассажирами — видео

Коломна
Читати українською
Источник:  online.ua

Легкомоторный самолет Як-18Т разбился в районе подмосковной Коломны днем 28 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Главные тезисы

  • Подмосковный Як-18Т разбился из-за отказа двигателя при выполнении фигуры высшего пилотажа.
  • В результате крушения погибли 4 человека, на земле разрушений нет.
  • Следователи начали расследование происшествия, уголовное дело по факту авиационной катастрофы уже возбуждено.

Под Коломной разбился самолет: все погибли

Предварительно погибли четыре человека, на земле разрушений нет.

Отказ двигателя, по предварительным данным, стал причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщили в оперативных службах.

Следователи выехали на место крушения самолета, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Як-18Т в Подмосковье.

Самолет вылетел с аэродрома Сиверка без согласования и разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа "Бочка.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Вблизи Москвы взорвался самолет Ан-72 — видео
ГУР
Ан-72
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ — видео
Ту-22М3
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Индии разбился самолет — на борту было более 200 пассажиров
Индия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?