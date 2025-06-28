Под Москвой разбился легкомоторный самолет Як-18Т с пассажирами — видео

Легкомоторный самолет Як-18Т разбился в районе подмосковной Коломны днем 28 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Главные тезисы
- Подмосковный Як-18Т разбился из-за отказа двигателя при выполнении фигуры высшего пилотажа.
- В результате крушения погибли 4 человека, на земле разрушений нет.
- Следователи начали расследование происшествия, уголовное дело по факту авиационной катастрофы уже возбуждено.
Под Коломной разбился самолет: все погибли
Предварительно погибли четыре человека, на земле разрушений нет.
Отказ двигателя, по предварительным данным, стал причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщили в оперативных службах.
Следователи выехали на место крушения самолета, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК России.
Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Як-18Т в Подмосковье.
Самолет вылетел с аэродрома Сиверка без согласования и разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа "Бочка.
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