В России разбился пассажирский самолет Ан-24 — видео

24 июля в Амурской области России исчезла связь с пассажирским самолетом Ан-24, на борту которого находились более 40 человек. Позже был обнаружен горящий фюзеляж воздушного судна.

В России разбился самолет Ан-24 с более чем 40 пассажирами на борту

Об этом сообщает МЧС России.

Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета. Спасатели направляются к месту происшествия. Поделиться

Как пишет пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы, по предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

По информации оперативных служб, катастрофа могла произойти из-за ошибки экипажа во время захода на посадку при плохой видимости.

Предварительно об исчезновении самолета с радаров сообщали российское пропагандистское госагентство ТАСС, а также губернатор Амурской области Василий Орлов.

По информации Орлова, с радаров пропал пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду. На его борту находились 43 пассажира, из которых 5 детей и 6 членов экипажа. Поделиться

На поиски воздушного судна направили спасателей. Как рассказали в оперативных службах, Тайга усложняет поиски самолета, поэтому основные работы ведутся с воздуха.

В Росавиации заявили, что самолет принадлежит авиакомпании Ангара и сообщили, что на его поиски отправили поисково-спасательное воздушное судно и наземную команду аэропорта Тинда.

Во время падения Ан-24 в Приамурье произошло возгорание самолета, сообщил центр ГЗ и ПБ.