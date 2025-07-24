В России разбился пассажирский самолет Ан-24 — видео

24 июля в Амурской области России исчезла связь с пассажирским самолетом Ан-24, на борту которого находились более 40 человек. Позже был обнаружен горящий фюзеляж воздушного судна.
Главные тезисы
- Пассажирский самолет Ан-24 разбился в Амурской области России, более 40 человек на борту.
- Предварительно все пассажиры самолета погибли из-за падения в тайге.
- Вероятной причиной катастрофы называется ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.
В России разбился самолет Ан-24 с более чем 40 пассажирами на борту
Об этом сообщает МЧС России.
Как пишет пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы, по предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.
По информации оперативных служб, катастрофа могла произойти из-за ошибки экипажа во время захода на посадку при плохой видимости.
Предварительно об исчезновении самолета с радаров сообщали российское пропагандистское госагентство ТАСС, а также губернатор Амурской области Василий Орлов.
На поиски воздушного судна направили спасателей. Как рассказали в оперативных службах, Тайга усложняет поиски самолета, поэтому основные работы ведутся с воздуха.
В Росавиации заявили, что самолет принадлежит авиакомпании Ангара и сообщили, что на его поиски отправили поисково-спасательное воздушное судно и наземную команду аэропорта Тинда.
Во время падения Ан-24 в Приамурье произошло возгорание самолета, сообщил центр ГЗ и ПБ.
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