В ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ СУ-27УБ.
Главные тезисы
- На аэродроме в российском Армавире произошло возгорание и полное уничтожение истребителя СУ-27УБ.
- Истребитель использовался для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища, что делает инцидент еще более серьезным.
- Украинское Главное управление разведки сообщило об уничтожении вражеского самолета, а местные жители отмечают проблемы со связью вблизи аэродрома.
В Армавире уничтожен российский истребитель СУ-27УБ
Об уничтожении вражеского самолета сообщило Главное управление разведки.
По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.
Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.
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