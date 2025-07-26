В российском Армавире уничтожен боевой самолет СУ-27УБ — ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Армавире уничтожен боевой самолет СУ-27УБ — ГУР

ГУР
СУ-27УБ
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В ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

Главные тезисы

  • На аэродроме в российском Армавире произошло возгорание и полное уничтожение истребителя СУ-27УБ.
  • Истребитель использовался для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища, что делает инцидент еще более серьезным.
  • Украинское Главное управление разведки сообщило об уничтожении вражеского самолета, а местные жители отмечают проблемы со связью вблизи аэродрома.

В Армавире уничтожен российский истребитель СУ-27УБ

Об уничтожении вражеского самолета сообщило Главное управление разведки.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.

Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

Сопротивление кремлевскому режиму внутри России растет. ГУР МО Украины напоминает ― у каждого преступления против украинского народа будет должное возмездие. Слава Украине!

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