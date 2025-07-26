Західні компоненти російської зброї — ГУР представило докази для іноземних дипломатів

Експерти Головного управління розвідки Міністерства оборони України представили українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї.
Головні тези:
- Експерти ГУР МО України представили докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї.
- Презентовано аналітичну платформу War&Sanctions для відстеження західних компонентів в російській зброї.
ГУР представило докази знаходження західних компонентів у зброї РФ
Під час спеціального заходу МЗС України для почесних консулів іноземних держав та українських послів фахівці ГУР МО України представили дипломатам зразки трофейного російського озброєння та численні електронні компоненти західного виробництва, які продовжують надходити до РФ попри санкції.
Зазначається, що в розділі цього порталу «Компоненти у зброї» регулярно публікується електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та колегами з науково-дослідних установ.
Під час цього заходу міністр закордонних справ Андрій Сибіга серед основних пріоритетів дипломатичної діяльності відзначив посилення тиску на РФ та її поплічників.
Нагадаємо, в одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 компонентів західного виробництва.
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