Западные компоненты российского оружия — ГУР представило доказательства для иностранных дипломатов

Эксперты Главного управления разведки Министерства обороны Украины представили украинским и иностранным дипломатам доказательства снабжения западных компонентов для производства российского оружия.
Главные тезисы
- Эксперты ГУР МО Украины представили доказательства снабжения западных компонентов для производства российского оружия и аналитическую платформу War&Sanctions.
- Аналитическая платформа War&Sanctions помогает отслеживать западные компоненты в российском оружии и противодействовать обходу санкций.
- Министр иностранных дел Украины выделяет усиление давления на РФ и приспешников в качестве одного из приоритетов дипломатической деятельности.
ГУР представило доказательства нахождения западных компонентов в оружии РФ
В ходе специального мероприятия МИД Украины для почетных консулов иностранных государств и украинских послов специалисты ГУР МО Украины представили дипломатам образцы трофейного российского вооружения и многочисленные электронные компоненты западного производства, которые продолжают поступать в РФ, несмотря на санкции.
В разделе этого портала «Компоненты в оружии» регулярно публикуется электронная база новых образцов, исследованных специалистами ГУР и коллегами из научно-исследовательских учреждений.
В ходе этого мероприятия министр иностранных дел Андрей Сибига среди основных приоритетов дипломатической деятельности отметил усиление давления на РФ и ее приспешников.
Напомним, в одной российской ракете Х-101 может находиться до 250 компонентов западного производства.
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