Западные компоненты российского оружия — ГУР представило доказательства для иностранных дипломатов

Эксперты Главного управления разведки Министерства обороны Украины представили украинским и иностранным дипломатам доказательства снабжения западных компонентов для производства российского оружия.

ГУР представило доказательства нахождения западных компонентов в оружии РФ

В ходе специального мероприятия МИД Украины для почетных консулов иностранных государств и украинских послов специалисты ГУР МО Украины представили дипломатам образцы трофейного российского вооружения и многочисленные электронные компоненты западного производства, которые продолжают поступать в РФ, несмотря на санкции.

Кроме того, эксперты военной разведки представили аналитическую платформу War&Sanctions — цифровой инструмент, позволяющий эффективно отслеживать западные компоненты в российском оружии и противодействовать обходу санкций, наложенных на государство-агрессора. Поделиться

ГУР

В разделе этого портала «Компоненты в оружии» регулярно публикуется электронная база новых образцов, исследованных специалистами ГУР и коллегами из научно-исследовательских учреждений.

В ходе этого мероприятия министр иностранных дел Андрей Сибига среди основных приоритетов дипломатической деятельности отметил усиление давления на РФ и ее приспешников.

Только системное взаимодействие структур безопасности и дипломатических позволит перекрыть поставки критических компонентов для вражеского оружия и остановить геноцидную войну, развязанную против украинского народа. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Напомним, в одной российской ракете Х-101 может находиться до 250 компонентов западного производства.