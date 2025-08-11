Кіберфахівці ГУР здійснили нову масштабну атаку на IT-інфраструктуру Росії — джерела
Кіберфахівці ГУР здійснили нову масштабну атаку на IT-інфраструктуру Росії — джерела

Джерело:  online.ua

Кіберфахівці воєнної розвідки здійснили чергову атаку на ІТ-інфраструктуру держави-агресора. Цього разу під ударом опинилася група компаній «Філанко» - великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема «Білайн», МГТС, 24тв та силові структури РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у ГУР,

Головні тези:

  • Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на інфраструктуру компанії «Філанко», що забезпечує послуги для численних українських та російських клієнтів.
  • Атака призвела до виведення з ладу великої кількості віртуальних машин, фізичних серверів, пристроїв комутаційного обладнання та втрати величезного обсягу даних.

ГУР здійснила кібератаку на російську компанію “Філанко”

Внаслідок атаки було виведено з ладу шість сотень віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайт даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайт даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайт даних на них.

Окрім цього виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі.

Крім того кіберфахівці української розвідки «витрусили» гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тисяч доларів США.

А також здійснили дефейс сайту з продажу «тривожних валізок» для силових структур РФ, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні.

