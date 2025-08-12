ГУР атакувало єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет — джерела
Read in English
Джерело:  online.ua

11 серпня Головне управління розвідки України потужно вдарило дронами по “Оренбурзькому гелієвому заводу” в м. Оренбург, РФ. Що важливо розуміти, це єдине підприємство в країні-агресорці, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет у космічній галузі та авіапромисловості. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.

Головні тези:

  • Мешканці Оренбурга підтвердили, що чули серію вибухів у районі заводу. 
  • Він є одним з ключових обʼєктів російського ВПК.

ГУР продовжує ослаблювати Росію

За словами інсайдерів, прольоти безпілотників могли спостерігати місцеві мешканці, які також повідомили про серію вибухів у районі заводу.

Близько 20:00 місцева влада наказала екстрено перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 “Урал” в районі н.п. Переволоцьке та Холодні Ключі.

Фото: скриншот

Варто зазначити, що саме там розташована ціль української воєнної розвідки.

“Оренбурзький гелієвий завод” — єдине підприємство з виробництва гелію у Росії та одне з найбільших у Європі.

Як стверджують джерела у ГУР, його річна потужність складає переробку близько 15 млрд. куб. м природного газу.

Фото: скриншот

Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіаприсловості.

Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії Росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського ВПК, — наголошує інсайдер у ГУР.

