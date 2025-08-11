ГУР ювелірно нищить логістику окупантів РФ на Сумщині — відео

Головне управління розвідки показало ювелірну роботу зведеного загону майстрів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України на фронті в Сумській області.

У фокусі розвідників ― логістика російських окупантів на Сумщині

Бойове завдання загону ГУР, до складу якого увійшли бійці “Кракена”, Міжнародного легіону, управління безпілотних систем Департаменту активних дій, ― унеможливити будь-який ворожий рух, відрізати загарбників від постачання БК, пального, продовольства та інших засобів.

Воєнні розвідники контролюють простір, знищуючи все російське, що сунеться землею чи небом. Підтримка нашої піхоти на передових бойових позиціях ― ключовий пріоритет. Поширити

Тим часом московити на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, вже виють один одному від безпорадності ― кожен порух означає смертний вирок.