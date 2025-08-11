ГУР ювелірно нищить логістику окупантів РФ на Сумщині — відео

Головне управління розвідки показало ювелірну роботу зведеного загону майстрів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України на фронті в Сумській області.
Головні тези:
- Зведений загін майстрів безпілотних систем ГУР МО України у Сумській області блокує російських окупантів, унеможливлюючи їх переміщення та постачання.
- Військові розвідники активно працюють на фронті, нейтралізуючи будь-які спроби ворогів активно діяти.
- Підтримка піхоти на передових бойових позиціях є ключовим завданням для зведеного загону ГУР.
У фокусі розвідників ― логістика російських окупантів на Сумщині
Бойове завдання загону ГУР, до складу якого увійшли бійці “Кракена”, Міжнародного легіону, управління безпілотних систем Департаменту активних дій, ― унеможливити будь-який ворожий рух, відрізати загарбників від постачання БК, пального, продовольства та інших засобів.
Тим часом московити на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, вже виють один одному від безпорадності ― кожен порух означає смертний вирок.
Збройна боротьба триває!
