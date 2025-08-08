Cпецоперація ГУР. На території зенітно-ракетної бригади у Афіпському РФ пролунали вибухи — джерела

Вранці 8 серпня в смт Афіпський Краснодарського краю РФ внаслідок операції ГУР МО України було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у воєнній розвідці.

ГУР атакувала зенітно-ракетну бригаду у Афіпському

Як повідомляють джерела в ГУР, поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку.

Афіпське

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах відразу повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцевими спецслужбами було перекрито район та запроваджено режим «антитерористичної операції». На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб.

Пости у соцмережах

Водночас для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах.

Пости у соцмережах

Джерела в ГУР зазначають, що 90 зенітно-ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії рф проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.