Cпецоперація ГУР. На території зенітно-ракетної бригади у Афіпському РФ пролунали вибухи — джерела

Вранці 8 серпня в смт Афіпський Краснодарського краю РФ внаслідок операції ГУР МО України було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Головна інформація - про спецоперацію ГУР на території зенітно-ракетної бригади у селищі Афіпське, РФ.
- Аналіз розвідувальної діяльності ГУР та атака на військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ.
- Наслідки вибухів: ліквідація військовослужбовців РФ, руйнування техніки та режим «антитерористичної операції» у смт Афіпське.
ГУР атакувала зенітно-ракетну бригаду у Афіпському
Як повідомляють джерела в ГУР, поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку.
Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах відразу повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцевими спецслужбами було перекрито район та запроваджено режим «антитерористичної операції». На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб.
Водночас для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах.
Джерела в ГУР зазначають, що 90 зенітно-ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії рф проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-