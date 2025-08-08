Спецоперация ГУР. На территории зенитно-ракетной бригады в Афипском РФ раздались взрывы — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Спецоперация ГУР. На территории зенитно-ракетной бригады в Афипском РФ раздались взрывы — источники

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края РФ в результате операции ГУР МО Украины была атакована военная часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО РФ. Об этом стало известно от источников в военной разведке.

Главные тезисы

  • Спецоперация ГУР МО Украины привела к атаке на военную часть 90-й зенитно-ракетной бригады в Афипском.
  • Источники в военной разведке сообщают о ликвидации по меньшей мере 12 военнослужащих РФ и разрушении техники в результате атаки.
  • Анализ разведывательной деятельности ГУР и участие зенитно-ракетной бригады в вооруженной агрессии РФ против Украины.

ГУР атаковала зенитно-ракетную бригаду в Афипском

Как сообщают источники в ГУР, вблизи КПП воинской части прогремели два взрыва, в результате чего ликвидированы по меньшей мере 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника.

Афипское

Местные СМИ и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местными спецслужбами был перекрыт район и введен режим «антитеррористической операции». На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

Посты в соцсетях

В то же время для утаивания факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля. Параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о происшедшем в СМИ и в соцсетях.

Посты в соцсетях

Источники в ГУР отмечают, что 90 зенитно-ракетная бригада, которая была атакована в результате спецоперации, принимает участие в вооруженной агрессии РФ против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ
ГУР
Князь Пожарский
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Минус 3 российских РЛС. У ГУР показали уникальные кадры "демилитаризации Крыма" — видео
ГУР
РЛС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР поразило чрезвычайно дорогую и уникальную цель в Крыму — видео
ГУР поразило радар к новейшему ЗРК россиян С-500

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?