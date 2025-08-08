Спецоперация ГУР. На территории зенитно-ракетной бригады в Афипском РФ раздались взрывы — источники

Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края РФ в результате операции ГУР МО Украины была атакована военная часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО РФ. Об этом стало известно от источников в военной разведке.
Главные тезисы
- Спецоперация ГУР МО Украины привела к атаке на военную часть 90-й зенитно-ракетной бригады в Афипском.
- Источники в военной разведке сообщают о ликвидации по меньшей мере 12 военнослужащих РФ и разрушении техники в результате атаки.
- Анализ разведывательной деятельности ГУР и участие зенитно-ракетной бригады в вооруженной агрессии РФ против Украины.
ГУР атаковала зенитно-ракетную бригаду в Афипском
Как сообщают источники в ГУР, вблизи КПП воинской части прогремели два взрыва, в результате чего ликвидированы по меньшей мере 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника.
Местные СМИ и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местными спецслужбами был перекрыт район и введен режим «антитеррористической операции». На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.
В то же время для утаивания факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля. Параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о происшедшем в СМИ и в соцсетях.
Источники в ГУР отмечают, что 90 зенитно-ракетная бригада, которая была атакована в результате спецоперации, принимает участие в вооруженной агрессии РФ против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-